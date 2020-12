Nel 2020, i ricercatori di tutto il mondo hanno pubblicato oltre 3.500 articoli scientifici sul tema della cannabis, secondo i dati compilati dalla National Library of Medicine e PubMed.gov.

L’interesse scientifico per la cannabis è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni. Dal 2010, gli scienziati hanno pubblicato oltre 23.000 articoli sulla cannabis sottoposti a revisione paritaria, con il numero annuale di articoli in aumento ogni anno. In confronto, i ricercatori hanno pubblicato meno di 3.000 articoli in totale sulla cannabis negli anni tra il 1990 e il 1999 e meno di 2.000 studi in totale durante gli anni ’80.

Un documento del 2018 che valuta le tendenze nella ricerca sulla cannabis ha concluso che gran parte di questo aumento di interesse è il risultato della ritrovata attenzione dei ricercatori sulle sue attività terapeutiche. I ricercatori hanno riferito che il numero totale di pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria dedicate alla cannabis medica è aumentato di 9 volte dal 2000.

In tutto, PubMed.gov ora cita oltre 35.000 articoli scientifici sulla marijuana.