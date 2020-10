Qualche anno fa a Londra eseguirono un esperimento interessante: una somma di denaro ai senzatetto della City.

In Canada, ora, un’organizzazione di beneficenza con sede a Vancouver ha voluto emulare l’iniziativa e ha portato a termine il progetto NewLeaf. I ricercatori hanno reclutato 115 senzatetto, senza seri problemi mentali e che non facessero abuso di sostanze, e a 50 di loro hanno donato 7.500 dollari.

I risultati sono stati incoraggianti. Un anno dopo, la maggior parte dei beneficiari aveva ancora un risparmio di 1.000 dollari e il 67% poteva ancora nutrirsi ogni giorno.

L’età media era di 42 anni, con 1 partecipante su 3 che dichiarava di avere un figlio. Erano stati in media senzatetto per 6 mesi, con 1 su 4 impiegato da qualche parte.

Lo studio ha effettuato indagini mensili e trimestrali autodichiarate sulle condizioni e sulle spese.

Dopo un anno di spesa per ciò che consideravano importante, la spesa media per alcol o droghe è diminuita del 39%, forse perché le persone hanno riconosciuto di avere una possibilità reale di cambiare la loro vita.

I beneficiari inoltre si sono trasferiti negli alloggi due mesi più velocemente di quelli che non hanno ricevuto l’indennità di 7.500 dollari.

Le abitudini di spesa dei destinatari dello studio sono state più frugali rispetto al gruppo di controllo dei partecipanti che non hanno ricevuto la somma. Tuttavia, la spesa è stata distribuita su un anno, con il 52% di cibo e affitto, il 15% di farmaci e trasporti e una media di 700 dollari per acquisti in contanti una tantum come una bicicletta o un computer.

Donare 7.500 dollari ai senzatetto ha fatto risparmiare una media di 600 dollari a persona, rispetto alla spesa di un anno per i loro servizi di assistenza. “Trascorrendo meno notti nei rifugi, il gruppo ha risparmiato al sistema di accoglienza circa 8.100 dollari a persona per un totale di circa 405.000 dollari in un anno”, si legge nel rapporto.

I soldi donati forniscono fiducia, controllo e potere d’acquisto in un momento critico nella vita delle persone. Questo non è solo un gesto di aiuto, è un segnale che la società crede in loro.