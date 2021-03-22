رسالة مفتوحة من بيبي جريلو إلى أنجيل غوريا

الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

محظور حتى: 22 مارس 2021 الساعة 23:00 بتوقيت وسط أوروبا

,عزيزي السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل غوريا

يموت خمسة أشخاص من كوفيد كل دقيقة لأنهم لم يتم تطعيمهم. الملكية الخاصة لبراءات اختراع اللقاحات .تحول دون توزيعها على نطاق عالمي

:كتب ألبرت سابين ، مخترع اللقاح الأكثر فعالية في العالم ، قبل خمسين عامًا

أصر الكثير من الناس على أن أحصل على براءة اختراع لقاح شلل الأطفال الخاص بي ، لكنني لم أرغب في ذلك. إنها هديتي لجميع أطفال العالم. (…) على أخصائي الفيروسات واجب استخدام معرفته لصالح بشرية. مع !لقاح شلل الأطفال ، لم يربح ألبرت سابين أي أموال. لقد صنع التاريخ

سيد غوريا ، أنت أيضًا يمكن أن تصنع التاريخ. إن الدول الـ 37 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي .والتنمية ، التي تترأسونها، هي من بين أغنى دول العالم. إنهم يمثلون 63 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي

السيد جوريا، من فضلك، تحرك الآن، واطلب من رؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغ عددها 37 دولة رفع ضريبة إنسانية يتم نقلها إلى البنك الدولي للحصول على براءات اختراع .لقاحات مكافحة كوفيد. يجب إزالة جميع العوائق التي قد تمنع حملة التلقيح على أوسع نطاق ممكن

Covid كمنظمة للدول الغنية ، دع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحصل على براءات اختراع لقاح .كوفيد بسعر السوق للتبرع بها إلى البلدان الأكثر فقراً

.توجد الشركات الخاصة للترويج لمصلحتها وليس الصالح العام. صح أم خطأ؟ هذه هي الرأسمالية

وبدلاً من ذلك، توجد الحكومات والمؤسسات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز الصالح العام صح .أم خطأ؟ هذه هي الديمقراطية

الضرائب العادلة تمول الصالح العام حيث يدفع المواطنون والشركات ضرائب تصاعدية عادلة وفقًا لقدرتهم .على الدفع ، خاصة في أسوأ الأوقات ، مثل الأوبئة والحروب

في مواجهة مأساة الوباء التي لا يمكن وقفها على ما يبدو، فإن رد الفعل الأكثر اقتصادا والأكثر إنسانية هو أن .تساهم الثروة الأكبر بشكل أكبر في استقرار الاقتصاد العالمي، من أجل مصلحتهم الخاصة

شراء مطفأة حريق أرخص بكثير من شراء شاحنة إطفاء. إن طفايات الوباء العالمي اليوم هي اللقاحات. إذا لم .نتحرك اليوم مع طفاية الحريق ، سنحتاج إلى رجال الإطفاء غدًا

.إذا أصبحت أفقر البلدان مستودعا للفيروسات ، فسوف تتقوض صحة الناس والاقتصاد العالمي مرة أخرى حسب رأيي، لا شيء يمكن أن يكون أكثر فاعلية الآن لتحسين التعاون والتنمية، المعنى الحقيقي لكلمة منظمة .التعاون الاقتصادي والتنمية ، من مبادرة الفيروس العالمية هذه

من سيصنع التاريخ في هذا الوباء؟

إذا لم تكن أنت ، سيد غوريا ، فمن؟ اذا ليس الان فمتى؟

بيبي جريللو ، 23 مارس 2021

مؤسس حركة الخمس نجوم ، الحزب القيادي في الائتلاف الحكومي الإيطالي برئاسة ماريو دراجي وفي .البرلمان



ملحوظة:

السيد غوريا، اسمحوا لي أن أقترح أن نلقي نظرة دقيقة في كلماتي التوضيحية تكريما لألبرت سابين وحول اللقاحات كسلعة مشتركة:

“لكن هل هؤلاء هم العلماء؟ وكان العلماء هم فليمنج الذي ركب دراجة هوائية للعمل! كانوا مثل ألبرت سابين. سابين! مات بلا مبالاة.توفي العام الماضي. اخترع سابين لقاح شلل الأطفال. لقد صنع هذا الرجل لقاح شلل الأطفال ، ثم قالوا ، “هل يمكننا الحصول على براءة اختراعه؟ انظر ، يمكنك براءة اختراعه.” يمكن أن يصبح مليارديرًا ، من الناحية القانونية ، كان ذلك من حقه. قال: ما هي المدة التي تستغرقها البراءة؟ “خمسة عشر يوما.” “قد يموت بعض الأطفال ،يا إلهي ، دعونا نتبرع بها للبشرية“. توفي في مارس (آذار) الماضي (1993) ، حتى أننا لم نلاحظ ذلك. هذه هي الطريقة التي نتعامل بها مع عملاق الطب والتاريخ “.