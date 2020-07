Allevare pecore su di un aspro fianco di una montagna della Nuova Zelanda è da sempre cosa per pastori e dei loro fidati compagni a quattro zampe.

La cosa bizzarra e che il nuovo robot della Boston Dynamics può letteralmente sostituire i cani pastori. E non solo. Può controllare i racconti, prelevare campioni del terreno e arrampicarsi su terreni accidentati per controllare il campo.

Il video è l’esempio di come il robot può essere controllato da remoto. L’idea è dimostrare come sia possibile inviare in missione i robot, mentre un operatore umano si trova dall’altra parte del mondo.

Per gli agricoltori, ciò potrebbe significare avere un robot che monitora i campi 24 ore su 24, controllando la crescita delle colture o la maturazione dei frutti, il tutto mentre viene gestito da remoto.

Robot come questi possono camminare, correre o persino volare e possono anche essere dotati di tutti i tipi di sensori per valutare l’ambiente circostante. E collegando i robot al cloud, si può raggiungere l’automazione fisica su vasta scala.

Questi robot possono essere utilizzati per scopi veramente utili. Potrebbero essere potenzialmente utilizzati in aree disastrate, luoghi non sicuri per gli addetti umani, come monitorare le infrastrutture, verificando problemi e danni che altrimenti non verrebbero rilevati.

A Singapore, robot così sono stati usati di pattuglia, consigliando alle persone di mantenere la distanza di sicurezza le une dalle altre mentre si trovavano nei parchi.

Nei prossimi anni, potremo vedere robot, impiegati in vari modi, dall’agricoltura e in altre industrie, per le strade o nelle imprese. Potrebbero anche evolversi per sembrare anche un po’ più amichevoli. Staremo a vedere.

Ecco il video: https://www.youtube.com/watch?v=RBLnAhzPpTQ&feature=youtu.be