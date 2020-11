Qualche giorno fa a Shanghai l’edificio della scuola elementare Lagena Primary School si è spostato, camminando su gambe robotiche. L’edificio, di 5 piani e di 85 anni, è stato completamente sollevato da terra e spostato in una nuova posizione per evitare la demolizione e per preservarne la sua storia.

Gli ingegneri hanno collegato quasi 200 supporti mobili sotto l’edificio rialzato, secondo quanto dichiarato da Lan Wuji, supervisore tecnico capo del progetto ed ideatore della tecnologia, sviluppata nel 2018. “È come dare le stampelle all’edificio in modo che possa alzarsi e poi camminare”, ha detto Lan.

I lavoratori hanno dovuto prima scavare intorno all’edificio per installare i 198 supporti nello spazio lasciato sotto la scuola e, dopo che i pilastri dell’edificio sono stati tagliati, le gambe robotiche sono state estese verso l’alto, sollevando l’edificio da terra prima di spostarlo.

Il lavoro è durato 18 giorni, durante i quali l’edificio è stato ruotato di 21 gradi e spostato di 62 metri nella sua nuova posizione. La scuola è stata spostata per fare spazio a un nuovo progetto di costruzione – un nuovo complesso commerciale e uffici – che sarà completato entro il 2023.

Negli ultimi decenni molti edifici storici in Cina sono stati bonificati per far posto a grattacieli ed edifici per uffici nuovi di zecca. Ciò ha portato a una crescente preoccupazione nel paese per la perdita del patrimonio architettonico, con alcune città che hanno lanciato nuove campagne di conservazione per salvare gli edifici dalla demolizione. L’edificio scolastico è destinato a diventare un centro per la protezione del patrimonio e l’educazione culturale.

A questo link il video dell’impresa