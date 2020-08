Le più grandi piattaforme di video e social media cinesi hanno annunciato che sanzioneranno gli utenti che sprecano cibo nei loro video, i cosiddetti “Big stomach king”, i Re dal grande stomaco.

Il presidente Xi Jinping ha definito lo spreco di cibo “vergognoso” poiché la Cina cerca di frenare una tendenza in crescita tra le celebrità di Internet che negli ultimi anni hanno guadagnato orde di fan mangiando grandi quantità di cibo in breve tempo nei loro video, soprattutto in un momento così difficile dovuto alla pandemia.

La piattaforma TikTok, nota anche come Douyin in Cina, ha annunciato che agli utenti che digiteranno parole chiave come “video sul cibo” o “re dal grande stomaco” verranno ora mostrati suggerimenti che li esortano a mangiare in modo ragionevole.

“Per quanto riguarda i video in cui si spreca del cibo, una volta scoperti, la piattaforma imporrà immediatamente sanzioni in base al grado delle violazioni. Chiediamo agli utenti di amare il cibo”. ha dichiarato TikTok in una nota.

La Cina a maggio ha annunciato che avrebbe redatto un piano di risposta per garantire la sicurezza alimentare nel 2020, poiché preoccupata per le interruzioni delle catene di approvvigionamento agricole dovute alla pandemia globale.

Xi Jinping in un discorso pubblicato dai media statali ha dichiarato che la quantità di cibo che è stata sprecata in Cina è “scioccante” e ha esortato il paese a mantenere un senso di allerta riguardo la sicurezza alimentare, spingendo molti governi locali a lanciare campagne di informazione e ristoranti ad aumentare le sanzioni in caso di spreco di cibo.

Di seguito un video di China Fatty Boyì un bambino divenuto famoso per mangiare enormi quantità di cibo.