L’organizzazione noprofit Circle Economy, ha da poco lanciato il Circle City Scan Tool: uno strumento digitale che supporta città e regioni di tutto il mondo nella creazione di un piano d’azione per la transizione verso un’economia circolare.

Lo strumento fornirà indicazioni alle città su quali aree di interesse possono costruire le loro tabelle di marcia circolari ed è ora disponibile un prototipo dello strumento per i primi utenti attraverso un programma beta chiuso.

Man mano che la necessità di resilienza di fronte alle emergenze globali – dall’attuale pandemia di COVID-19 ai cambiamenti climatici – diventa sempre più pressante, l’economia circolare sta guadagnando sempre più campo all’interno di città e regioni come una strategia praticabile per realizzare città vivibili, fiorenti e resilienti.

Tuttavia, i dati e le prove dello stato attuale dell’economia circolare nelle città non sono prontamente disponibili per i responsabili delle decisioni, e la maggior parte è in crisi per avere informazioni su quali siano le soluzioni di economia circolare più rilevanti per il proprio contesto.

Lo strumento Circle City Scan consente alle amministrazioni locali di scoprire e dare priorità alle opportunità circolari per la loro città o regione, sulla base di dati socioeconomici, di flusso di materiale disponibili al pubblico e studi di casi pertinenti per capire quali siano i settori che devono avere priorità nelle agende locali.

Lo strumento si basa sull’esperienza che ha avuto negli ultimi anni Circle Economy nello sviluppare piani d’azione per l’economia circolare per città come Amsterdam, Glasgow, Basilea, Almaty, Filadelfia e altre ancora.

Lo strumento è stato sviluppato in collaborazione con organizzazioni all’avanguardia nella transizione circolare in Svizzera, Finlandia, Repubblica Ceca, Ghana, Stati Uniti, Canada e Spagna.

Circle Economy sta ora dando il benvenuto ai governi locali, ai consulenti di economia circolare, agli sviluppatori di progetti e ai fornitori di soluzioni circolari per unirsi al programma beta chiuso e contribuire a co-creare il futuro di questo strumento.

Gli interessati possono contattare Circle Economy e richiedere di partecipare al programma beta chiuso di Circle City Scan Tool tramite questo link.

Fonte: Circle Economy