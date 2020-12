L’intelligenza artificiale è molto più vicina a noi di quanto si è portati a credere. E’ sotto i polpastrelli delle nostre dita quando battiamo i tasti di un computer e cerchiamo un’informazione sui motori di ricerca. E’ nei semafori intelligenti, è negli assistenti vocali che si trovano nel nostro cellulare o su una scrivania di casa. Ma l’intelligenza artificiale non è soltanto questo: al di là di questa facciata che in tanti non sanno essere la copertina dell’intelligenza artificiale, ci sono regole e dinamiche sui criteri di apprendimento e valutazione che compongono una branca delle nuove tecnologie con regole e sistemi spesso non conosciuti da esperti di altre nuove tecnologie.

Quali sono dunque le conseguenze che potrebbe avere l’Intelligenza Artificiale sul nostro lavoro o sulla nostra vita?

Con il corso online gratuito “Elements of AI”, creato da Reaktor e dall’Università di Helsinki, si vuole rispondere a questo tipo di quesiti. Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati a imparare cosa sia l’Intelligenza Artificiale, per cosa possa (e non possa) essere utilizzata e come influenzi le nostre vite.

Il progetto in Italia, voluto dalla Ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e dal Dipartimento per la trasformazione digitale, Paola Pisano, è promosso dalla Fondazione Cotec che si avvale della partnership accademica dell’Università degli Studi Roma Tre.

Il fine è quello di incoraggiare più persone possibili a imparare cosa sia l’Intelligenza Artificiale e i suoi campi di applicazione. I corsi combinano teoria ed esercizi pratici e possono essere seguiti ai ritmi e negli orari preferiti. Non sono necessarie conoscenze matematiche o di programmazione avanzate.

Per iscriversi e partecipare al corso ecco il sito web: https://www.elementsofai.it/