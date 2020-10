Utilizzando circa l’1% del contenuto di mozziconi di sigaretta nella produzione di mattoni, il team RMIT ritiene che l’energia richiesta per la cottura dei mattoni sarebbe ridotta del 10%. Inoltre, trovare un modo d’uso per 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti tossici generati dalle sigarette ogni anno potrebbe ridurre significativamente l’inquinamento.

Per effettuare il passaggio dai mozziconi di sigaretta ai mattoni, il team ritiene che dovrebbero essere inflitte multe e sanzioni a coloro che non gettano i mozziconi di sigaretta in contenitori specifici. Ciò potrebbe potenzialmente impedire la dispersione dei rifiuti e semplificare la raccolta dei mozziconi di sigaretta per gli sforzi di fabbricazione dei mattoni.

Inoltre, il team prevede un impianto di riciclaggio dedicato alla produzione di mattoni situato in ogni paese del mondo in grado di riciclare i mozziconi di sigaretta.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Materials.