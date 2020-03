Nel settembre del 2018 è nato “Darsena in Blu“, un progetto educativo triennale dell’Istituto Comprensivo Darsena di Ravenna. La Fondazione Raul Gardini ha prodotto e offerto agli alunni dell’istituto dell’Istituto Comprensivo Darsena di Ravenna, dieci favole scritte dal padre della Blue Economy Gunter Pauli, vero e proprio paladino della sostenibilità.

In linea con i principi di sostenibilità ambientale, le favole sono state stampate con inchiostri vegetali: cinque su carta di alghe e cinque su carta di mais, tutti frutto di progetti sperimentali realizzati negli anni 80 da Gardini.

Le favole di Pauli consentono ai bambini di avvicinarsi e approfondire il tema della sostenibilità in un’ottica interdisciplinare, stimolando la conoscenza scientifica, l’intelligenza emotiva, l’espressività artistica e anche la comprensione dei sistemi complessi. Attraverso le favole i bambini scoprono come si possono usare i fondi di caffè per coltivare i funghi, o come trasformare la roccia in carta su cui scrivere e disegnare.

Il doppio testo in italiano e in inglese consente l’adozione delle fiabe anche per l’apprendimento della lingua straniera.

Inoltre, grazie alle schede di approfondimento che compaiono alla fine di ogni storia, l’Istituto ha coinvolto i più piccoli in attività creative (dai disegni collettivi alla composizione di una canzone rap) e avvicinarli agli aspetti scientifici del riciclo e del recupero dei materiali.

L’iniziativa è ufficialmente iniziata il 15 settembre 2018. Nel 2019 è stato realizzato il video “Darsena in blu” che racconta il percorso educativo e artistico degli allievi dell’Istituto in tema di sostenibilità ambientale, girato da Vito Robbiani con la supervisione di Gianfranco Rosi, pluripremiato regista cinematografico.

Il progetto triennale andrà avanti fino al 2021.

A questo link il video.