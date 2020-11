Evento Online – 1 Dicembre 2020 dalle 9 alle 18

Il 2020 è stato segnato dalla pandemia che ha evidenziato la fragilità dell’uomo e dell’ecosistema in cui vive. Temi già ampiamenti discussi negli anni passati, ma che ora diventano emergenziali.

In occasione della quinta edizione del Forum ITALIA SOLARE 2020 verranno discussi quegli aspetti in cui il nostro settore è fortemente chiamato a giocare un ruolo rilevante: la crisi climatica, la transizione energetica. Strettamente connessi i due temi ci impongono di agire rapidamente e in modo concreto.

Durante l’evento ITALIA SOLARE presenterà le sue proposte per indirizzare le azioni legate al Recovery Fund, mentre autorevoli esperti del settore faranno il punto sulla necessità di porre una fine all’uso dei combustibili fossili e di introdurre un sistema di carbon pricing e di come la transizione energetica sia possibile grazie all’evoluzione del sistema elettrico e al ruolo dei sistemi di accumulo, ma anche attraverso la diffusione dell’agri-fotovoltaico e, in un futuro non troppo lontano, l’impiego dell’idrogeno verde.

Nel pomeriggio si terranno 3 sessioni parallele di approfondimento su tematiche tecniche fondamentali per lo sviluppo del fotovoltaico in Italia: cessione del credito e superbonus, DM FER1 e comunità energetiche e impianti utility scale.

Programma: https://www.italiasolare.eu/forum-italia-solare-2020/

Per iscriversi all’evento: https://forumitaliasolare.liveforum.space/membership/visitor/register?utm-source