Si può far ridere un cannibale? Si può andare a caccia di una ruota? Si può fare l’interprete senza conoscere le lingue? Come imparare a suonare il pianoforte in tre mosse? Come capire la terra in poche righe e sapere finalmente la verità sulla scottante questione del sottosviluppo nel Terzo Mondo? In questa opera, in forma di intervista, Franco Maranzana, geologo “strambo” giramondo, sarà “franco” e “francamente” vi parlerà del mondo.

Libro in italiano: Francamente il mondo : intervista a Franco Maranzana geologo “strambo” : una raccolta delle sue avventure internazionali e delle sue riflessioni

Versione in inglese a cura di Alberto Nigi