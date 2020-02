In Germania, ogni ora vengono utilizzate oltre 300.000 tazze usa e getta per il caffè. Le tazze monouso non possono essere riciclate e comportano un immenso consumo di materie prime ed energia. In molte città, le tazze usate diventano un problema enorme per lo smaltimento.

Per questo Friburgo, conosciuta per essere la “città più verde della Germania”, dal 2016 ha deciso di lanciare il progetto “Freiburg Cup” , offrendo tazze che possono essere riutilizzate in tutti i negozi della città. L’obiettivo del progetto è quello di ridurre i rifiuti e indurre il consumatore verso un comportamento più sostenibile.

I clienti che vogliono partecipare devono solo versare un deposito di 1 euro al momento dell’ordine del loro caffè. Possono riavere il deposito quando restituiscono la tazza riutilizzabile in uno dei caffè o negozi che hanno aderito al programma. Questo non dovrebbe essere un inconveniente per i clienti, poiché si stima che attualmente circa il 60-70% delle caffetterie locali partecipi al progetto FreiburgCup.

Da quando si è avviato il progetto la quantità di rifiuti è ridotta, e si è riusciti a sensibilizzare l’intera città sulla necessità di eliminare le tazze monouso.