Il magnate della moda giapponese Yusaku Maezawa, uno degli uomini più ricchi del Giappone, e da sempre grande sostenitore del Reddito Universale, ad aprile scorso ha donato il totale di 9 milioni di dollari a 1000 dei suoi seguaci su Twitter, scelti a caso.

“Il denaro incondizionato aumenterà la felicità di coloro che lo ricevono. È un serio esperimento sociale”, dichiarò Maezawa su YouTube, appena lanciata l’iniziativa, che avrebbe continuamente monitorato attraverso continui sondaggi.

Così è stato, qualche giorno fa sono stati pubblicati i risultati di un primo sondaggio realizzato dalla fondazione di Maezawa, che ha coinvolto circa 80mila persone, tra cui i partecipanti al “Basic Income Social Experiment” ovvero i 1000 seguaci di Twitter che hanno ricevuto il denaro incondizionato ad aprile, e le 100 persone che un anno fa hanno ricevuto il totale di 100 milioni di yen giapponesi ( 923.000 dollari).

“Abbiamo avuto un numero schiacciante di persone che hanno partecipato e questo sondaggio e ciò ci ha permesso di analizzare l’esperimento in modo approfondito. Siamo già stati in grado di vedere un cambiamento nel comportamento e nella coscienza dei partecipanti”, dice Takashi Unayama, professore dell’Istituto di ricerca economica e supervisore di ricerca dell’Università di Hitotsubashi per questo esperimento.

“Inoltre, conducendo ulteriori indagini, saremo in grado di analizzare separatamente in che modo l’attuale pandemia di coronavirus stia cambiando la vita delle famiglie e come 1 milione di yen (circa 8.000 Euro) può cambiare tutto in positivo durante una tale situazione”, aggiunge Unayama. “Questo dovrebbe far luce sui problemi che le famiglie giapponesi stanno vivendo e su ciò che può essere risolto ricevendo 1 milione di yen”.

Ma vediamo in sintesi i primi risultati pubblicati sul sito di Maezawa:

Nel sondaggio preliminare, solo il 48% degli intervistati sapeva cosa fosse il reddito universale. Dopo l’inizio dell’esperimento, il 91% ha risposto di essere a conoscenza del reddito universale.

Il 90% degli intervistati ritiene che durante la pandemia di coronavirus sia necessario un aiuto in denaro.

L’85% degli intervistati aveva smesso di fare investimenti (ad es. Avvio di un’impresa, università, studio all’estero, ecc.) a causa della mancanza di finanziamenti in denaro. E il 45% degli intervistati avrebbe investito se avesse avuto 1 milione di yen (circa 8.000 Euro).

Gli intervistati che hanno già ricevuto 1 milione di yen giapponesi ora erano 3,9 volte più interessati a lanciare una nuova impresa, 3,1 volte più interessati a sposarsi e 2,3 volte più interessati a studiare all’estero.

Oltre il 70% degli intervistati che hanno già ricevuto il denaro ha registrato un aumento significativo del proprio livello di felicità.

I beneficiari dell’indennità in denaro hanno visto una riduzione dei tassi di divorzio, dall’1,5% allo 0,6%.

I prossimi risultati del sondaggio saranno pubblicati nell’ottobre 2020.

Maggiori informazioni a questo link.