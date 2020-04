di María Neira – Sette milioni di morti premature all’anno sono causate dall’aria inquinata che respiriamo.

Questa informazione è stata divulgata? La risposta è sì. Al momento abbiamo più di 70 milioni di articoli scientifici che hanno esaminato la relazione tra l’aria che respiriamo e la nostra salute, e i giornalisti ne hanno parlato frequentemente. Infatti, in relativamente poco tempo, siamo venuti a sapere che l’inquinamento dell’aria ha un impatto negativo sulla maggior parte dei nostri organi principali.

Iniziamo dai polmoni. Quando si pensa all’inquinamento, si pensa sempre ai polmoni. Con ogni respiro che facciamo, inaliamo sostante tossiche e i nostri poveri polmoni soffrono.

Ma da cosa è composto l’inquinamento dell’aria?

L’inquinamento dell’aria è un miscuglio molto complesso di particelle solide, gocce liquide, e gas chimici. Un composto che fuoriesce da fonti come il gas che usiamo per cucinare, dalle industrie o dal traffico o da molte altre fonti. Ovviamente, in diverse fonti di inquinamento dell’aria sono presenti diversi composti di agenti inquinanti. Tutte queste tossine possono essere combinate tra loro in diversi modi. Per esempio, prendiamo in considerazione il particolato, detto anche PM. Può trattarsi di un composto che comprende terriccio e polvere stradale, metalli tossici, diesel, nitrati e solfati, e questo meraviglioso cocktail velenoso ci attraversa i polmoni ogni giorno.

E non possiamo smettere di respirare; oltretutto, abbiamo bisogno di circa 10mila litri di aria al giorno.

Ma l’inquinamento dell’aria non colpisce soltanto i nostri polmoni. Colpisce anche il nostro cervello.

Negli ultimi 10 anni il numero di ricerche sulla relazione tra l’inquinamento dell’aria e la salute del nostro cervello è aumentato drasticamente. Per prima cosa, c’è un grande corpus di prova sui potenziali effetti dannosi dell’inquinamento sui centri del nostro sistema nervoso. Ma torniamo un attimo alle particelle tossiche. Le abbiamo lasciate nei polmoni. Ma ora le più piccole possono immettersi nel flusso sanguigno, e da lì vengono pompate dal cuore, raggiungendo tutto il corpo, minacciando tutti gli organi, incluso il cervello.

L’inquinamento non conosce barriere ed è vero anche all’interno del nostro corpo, perché l’inquinamento attraversa la barriera della placenta.

Diversi studi suggeriscono che il prolungamento dell’esposizione all’inquinamento in età prenatale e nella prima infanzia porterà effetti negativi sullo sviluppo neurale. Inoltre, è stato scoperto che esporre i cervelli dei nostri figli per molto tempo al particolato causa reazioni come l’infiammazione celebrale, ha anche una cattiva influenza su alcuni disturbi del comportamento come l’autismo, disturbi da deficit dell’attenzione e iperattività. Altera la risposta neurologica e causa l’influenza di diverse placche proteiche che si accumulano e che possono aumentare il rischio di malattie come l’Alzheimer e il Parkinson.

Investiamo nel futuro dei nostri figli, li mandiamo a scuola ogni giorno perchè possano espandere le loro menti, la società investe nella loro istruzione e tuttavia l’aria che respirano mentre aspettano il pullman per andare a scuola influenza negativamente lo sviluppo dei loro cervelli.

Secondo recenti dimostrazioni scientifiche, l’esposizione prolungata al particolato causa un declino cognitivo nei partecipanti alle ricerche, invecchiando il cervello e aumentando la probabilità di avere piccoli ictus silenti.

Alcuni studi epidemiologici suggeriscono che ci sia un rischio elevato di demenza a causa dell’esposizione prolungata agli agenti inquinanti.

Quindi, quasi tutti siamo esposti all’inquinamento atmosferico. Che viviate in un’area rurale o urbana, in uno stato ricco o in uno stato povero, il cervello di tutti, compreso il vostro, è a rischio.

Certo, alcuni posti sono più inquinati di altri ma questo è un problema globale e nessun individuo, nessuna città, gruppo, stato o regione potrà risolverlo da solo. Ci vogliono azioni forti da parte di tutti: società civili, settori privati, anche i singoli individui. Tutti abbiamo un ruolo. Dobbiamo modificare il modo di consumare, il modo di spostarci, il modo in cui usiamo l’energia.

E la cosa positiva è che tutte queste soluzioni sono a portata di mano. La domanda è: se rimandiamo le soluzioni di un giorno potremmo perdere migliaia di vite ma se le rimandiamo di un anno potremmo perderne sette milioni. Quindi ogni legislatore, ogni politico, deve essere consapevole delle conseguenze sulla salute umana se rimanda le proprie decisioni.

Ogni politico deve sapere che ritardare quelle che chiamano azioni forti come ridurre il traffico nelle città o investire nel trasporto pubblico e promuovere gli spostamenti in bicicletta, investire nell’energia rinnovabile, promuovere energia più pulita sono soluzioni molto intelligenti in quanto riducono le emissioni, migliorano la qualità dell’aria e proteggono i nostri bellissimi cervelli.