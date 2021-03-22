贝佩・格里洛先生致经济合作与发展组织（经合组织）秘书长安赫尔・古里亚先生的公开信

欧洲中部时间2021年3月23日00时00分

尊敬的经合组织秘书长安赫尔・古里亚先生：

世界上每分钟就有五个人因为没有接种疫苗而死于新型冠状病毒。疫苗专利的私有制阻碍了它的全球分配。

世界上最有效的疫苗的发明者阿尔伯特・萨宾50年前写道：“许多人坚持要我给脊髓灰质炎疫苗申请专利，但我不想。这是我送给全世界所有孩子的礼物。（……）病毒专家有责任利用自己的知识造福人类。”

阿尔伯特・萨宾没有用脊髓灰质炎疫苗赚一分钱,而是创造了历史！

古里亚先生，您也可以创造历史。您所领导的经济合作与发展组织的37个成员国是世界上最富有的国家。它们占世界国内生产总值的63%。

古里亚先生，请现在就行动吧! 请让经合组织的37个成员国的首脑提高人道主义税（#HumanTax #HumTax #HT），将该税移交给世界银行，以获得所有有效的新型冠状病毒疫苗的专利。所有可能妨碍广泛的疫苗接种运动的障碍必须消除。

作为一个富国组织，请让经合组织以市场价格购得新型冠状病毒疫苗专利，将其捐赠给世界上最贫穷的国家吧。

仅给世界上最富裕的人群接种疫苗是无法消除新型冠状病毒大流行的。

如果最贫穷的国家成为病毒库，那么整个世界经济体人口的健康将再次受到损害，我们目前的疫苗接种工作也将受到损害。

私营公司的存在是为了促进自身的利益，而不是共同利益。无论对错,这就是资本主义。

但是，政府和像经合组织这样的机构的存在是为了促进共同利益。无论对错，这就是民主主义。

公平的税收为公共利益提供资金。公民和企业根据其支付能力缴纳公平的累进税,特别是在大流行病期间和战争期间等最坏时期。面对这场看似势不可挡的大流行病悲剧，最经济的也是最人道的响应是让更多的财富为稳定世界经济做出更大贡献。这将证明他们自身的利益。

事实上，古里亚先生，买灭火器比买消防车便宜得多。当今全球大流行病的灭火器就是疫苗。如果我们今天不使用灭火器行动，明天就需要消防队了。

在我看来，今天没有什么比这一全球病毒倡议更有效地改善“合作与发展”，这正是经合组织这个词的含义。

谁将在这次大流行病中创造历史？如果不是您，古里亚先生，那是谁？如果不是现在，那是什么时候？

贝佩・格里洛

2021年3月22日

五星运动党创始人，意大利总理马里奥・德拉吉领导的联合政府和议会中的主要党派

“附言”

古里亚先生，请允许我建议您用一分钟观看我为纪念阿尔伯特・萨宾以及关于疫苗作为一个共同利益而表演的幽默短剧：

“曾经的科学家们就像阿尔伯特・萨宾一样。萨宾发明了最好的脊髓灰质炎疫苗。科学家们对萨宾说：我们申请专利吧，你可能成为亿万富翁。萨宾却说：申请专利需要多久？十五天,有些孩子可能会死，看在上帝的份上，让我们把它捐给人类吧。萨宾在1993年3月去世了，我们甚至没有注意到。这就是我们对待医学和历史巨人的态度。”

1993年11月25日21时，意大利公共电视台RAI Uno，1300万观众。

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