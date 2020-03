Boston Dynamics e OTTO Motors hanno presentato il magazzino del futuro. In un video appena rilasciato, un robot della Boston Dynamics, Handle, lavora in un’area di stoccaggio mentre raccoglie scatole e le posiziona su una piattaforma della OTTO, Autonomous Mobile Robot.

Il braccio robotico del Robot Handl può raggiungere fino a 3 m e sollevare 15 kg. L’automa inoltre può muoversi a circa 11 km orari e può raccogliere scatole ad una velocità di 360 all’ora.

Handle è stato recentemente aggiornato con il software di visione Pick. Secondo Boston Dynamics, il software Pick fornisce a Handle una visione 2D e 3D, consentendo al robot di individuare e identificare accuratamente le scatole in un ambiente. Il sistema di visione può anche inviare comandi a Handle, indicandogli come orientare le scatole e come gestire oggetti delicati.

Pick è già stato commercializzato e installato in postazioni di lavoro robotiche in tutto il mondo e ora Boston Dynamics sta collaborando con OTTO per combinare Handle and Pick con le piattaforme di OTTO per automatizzare ulteriormente le operazioni di magazzino.