di Stefano Patuanelli – Con il Consiglio dei Ministri odierno è stato ufficialmente creato il nuovo Ministero per la Transizione Ecologica. Una promessa che avevamo fatto ai cittadini per rendere la politica industriale del Paese improntata al Green New Deal europeo. Una scelta di campo che caratterizza fortemente l’azione del Governo e che sposta molte competenze del Ministero dello Sviluppo Economico in materia energetica.

La transizione, sia ecologica sia digitale, è un processo complesso che dovrà essere gestito senza creare shock ai sistemi produttivi. La visione deve essere però chiara anche a livello istituzionale. Oggi senz’altro abbiamo fatto un primo passo in continuità con quanto già realizzato nell’ultimo anno, in particolare con il Piano Nazionale Transizione 4.0 e con il Superbonus 110%.

Le sfide che ci attendono e le decisioni che prenderemo tutti assieme segneranno, oggi come non mai, il futuro delle prossime generazioni.