Il 1 marzo, l’Hayek Hospital di Beirut, in Libano, è diventato il primo ospedale al mondo a servire solo pasti vegani. Il cambio di menu è avvenuto dopo un periodo di transizione in cui l’ospedale ha offerto ai pazienti la possibilità di scegliere tra pasti a base di carne e pasti vegani, insieme a informazioni sui benefici per la salute della scelta di alimenti a base vegetale rispetto ai pericoli del consumo di prodotti animali.

L’ospedale ha annunciato il cambio di menù con un post su Instagram: “I nostri pazienti non si sveglieranno più dall’intervento trovando prosciutto, formaggio, latte e uova, proprio il cibo che potrebbe aver contribuito ai loro problemi di salute. Quando l’Organizzazione mondiale della sanità classifica la carne trasformata come cancerogena di gruppo 1A (provoca il cancro) – lo stesso gruppo del tabacco – e la carne rossa come cancerogena di gruppo 2A, servire carne in un ospedale è come servire sigarette in un ospedale. Quando si adotta una dieta a base vegetale è stato scientificamente provato non solo per fermare l’evoluzione di alcune malattie, ma può anche invertirle. Abbiamo quindi la responsabilità morale di agire e allineare le nostre convinzioni con le nostre azioni. Invece di prodotti di origine animale, l’Hayek Hospital offre ora una varietà di pasti a base vegetale come un panino fajita, hamburger vegani, pizze e croissant, insieme a versioni vegane di piatti tradizionali mediorientali come piatti shawarma, shish barak e labneh panini“