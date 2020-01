Il primo stadio di calcio in legno sarà costruito nel Gloucestershire, in Inghilterra, per la squadra di calcio Forest Green Rovers.



Lo stadio, progettato dallo studio Zaha Hadid Architects, una volta completato, diventerà lo stadio di calcio più verde del mondo, costruito interamente in legno e alimentato da fonti energetiche sostenibili.

Una membrana trasparente coprirà lo stadio, permettendo all’erba di crescere sotto la luce del sole e minimizzando le ombre che potrebbero distrarre i giocatori durante il gioco.

Lo stadio farà parte del nuovo Eco Park, un business park a tecnologia verde progettato per lo svincolo 13 dell’autostrada M5.

Forest Green Rovers, è già stata nominata la squadra di calcio più verde del mondo dalla FIFA. I giocatori hanno adottato una dieta vegana per ridurre la loro impronta di carbonio.

L’attuale stadio ha un campo in erba irrigato con acqua piovana riciclata e utilizza pannelli solari per alimentare l’impianto di luci. Il campo è falciato da un Robot elettrico che utilizza la tecnologia GPS per tagliare automaticamente l’erba, e i ritagli di erba sono dati agli agricoltori locali per il riutilizzo sul loro terreno.