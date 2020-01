Dal 1 ° gennaio, i funzionari federali svizzeri sono stati autorizzati a lavorare sul tragitto casa-ufficio. E il tempo trascorso conta come orario di lavoro. Per i 38.000 dipendenti pubblici svizzeri, questa nuova direttiva è una piccola rivoluzione. “Il viaggio per andare a lavoro può valere come orario lavorativo ” se la durata e i mezzi di trasporto sono compatibili con il compito da svolgere.

“C’è una grande necessità di maggiore flessibilità nel modo in cui lavoriamo” , afferma Anand Jagtap dell’Ufficio federale del personale alla rivista SonntagsZeitun. Ma “la nuova regola non è automatica”, spiega Anand Jagtap. “I funzionari interessati dovranno chiedere al proprio responsabile l’autorizzazione a contare il tempo di viaggio tra l’ufficio e la casa durante l’orario di lavoro. Una decisione che risponde a una richiesta dei quattro sindacati federali presentata lo scorso anno”.

Questa nuova direttiva ha origine da una foto scattata nel 2018: Doris Leuthard, capo del Dipartimento dei Trasporti, è stata fotografata con la sua segretaria mentre lavoravano sulle scale di un affollato treno Intercity.

Secondo l’Ufficio federale di statistica, gli svizzeri impiegano in media 31 minuti per recarsi al lavoro, ovvero 62 minuti al giorno a persona. Questa decisione potrebbe quindi consentire a diverse migliaia di funzionari svizzeri di rimanere solo 7 ore anziché otto in ufficio.