Si terrà a Genova il 6 febbraio al Cinema Nickelodeon la proiezione del docufilm In The Same Boat di Rudy Gnutti, che avevamo presentato tempo fa sul Blog.

Dopo 3 anni dalla presentazione a Barcellona, cui partecipò Zygmunt Bauman, uno dei protagonisti del docufilm, la pellicola continua a girare per mezzo mondo senza sosta. La disuguaglianza e il lavoro ogni giorno più precario sono diventati sempre più argomenti drammaticamente attuali.

Il regista Rudy Gnutti parteciperà al dibattito con il pubblico dopo la proiezione insieme alla senatrice del MoVimento 5 Stelle Elena Botto.

In The Same Boat è un film documentario in cui alcuni tra i più autorevoli studiosi internazionali (Zygmunt Bauman, Tony Atkinson, Serge Latouche, Erik Brynjolfsson, Mariana Mazzucato, Pepe Mujica e altri) si interrogano sulle grandi trasformazioni (globalizzazione, progresso tecnico, avvento della robotica, immigrazione) in atto nelle economie avanzate e sull’impatto che tali trasformazioni potranno avere sul mercato del lavoro, sulla distribuzione del reddito e sui sistemi di sicurezza sociale.

Ecco il trailer del film:

Rudy Gnutti si trova nella capitale ligure per la preparazione del prossimo progetto: This is not the end, un film ambientato nel 1933 a Londra e basato su fatti reali: la straordinaria vita dell’economista più importante del XX secolo J. M. Keynes. Il lavoro si trova in fase di scrittura e partecipano la produttrice Italo australiana Diana Le Dean (Picture In Paradise) e lo scrittore sceneggiatore Alessandro Molinari.