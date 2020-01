Dopo 13 anni di duro lavoro, i legislatori della California stanno posando una pietra miliare. Ad oggi infatti è stato raggiunto un milione di tetti solari installati in tutto lo stato.

Gli ex governatori Arnold Schwarzenegger e Jerry Brown e altri funzionari locali, hanno collaborato insieme a studenti delle scuole superiori locali, dirigenti e lavoratori, sostenitori delle energie rinnovabili e leader della comunità, per il raggiungimento di un milione di tetti solari in tutta la California.

Nel 2006, l’allora governatore Schwarzenegger ha firmato la Million Solar Roofs Initiative, che ha fissato l’obiettivo di costruire un milione di impianti ad energia solare su case, scuole, fattorie e aziende in tutto lo Stato. Nel 2019, l’idea è diventata realtà.

“La California sta aprendo la strada a un futuro di energia pulita”, ha dichiarato Schwarzenegger. “13 anni fa, ci siamo posti un grande obiettivo: costruire un milione di tetti solari nel nostro stato entro il 2019. Repubblicani e democratici si sono uniti per una politica a lungo termine, che avrebbe visto i primi risultati dopo anni e che non sarebbe servita per le rispettive campagne elettorali. Abbiamo capito che obiettivi importanti e proficui erano più importanti della politica. Oggi celebriamo la visione e i laboriosi californiani che hanno reso realtà un milione di tetti solari ”.

Il nuovo rapporto della California Solar and Storage Association (CALSSA) ha fornito uno sguardo più approfondito a questo grandioso risultato.

I vantaggi che ha portato questa iniziativa hanno superato di gran lunga le aspettative. L’obiettivo era di costruire una centrale di 3 gigawatt (GW) di energia solare, ma sui tetti delle case della California. Il programma ha raggiunto il suo obiettivo già nel 2015, molto prima del previsto, e il mercato ha continuato a crescere. Inoltre la Million Solar Roofs Initiative è stata anche il catalizzatore di una significativa crescita dell’occupazione in un settore che supporta centinaia di piccole imprese locali e oltre 77.000 posti di lavoro.

E mentre i californiani celebrano il traguardo del milione di tetti solari, i sostenitori del solare hanno continuato a concentrarsi sul futuro con una un altro obiettivo: un milione di batterie a carica solare entro il 2025.

Con le batterie di oggi, i proprietari di case e le aziende possono immagazzinare energia solare da utilizzare dopo il tramonto o durante un blackout. Ciò attenua i prezzi, toglie la pressione dalla rete elettrica e offre ai consumatori un grado di indipendenza mai visto prima.

L’energia solare si dimostra come uno dei modi più impattanti e tangibili per risolvere i cambiamenti climatici su larga scala e ad alta velocità.