La Giusta Misura di Uffelmann e Von der Recke

Voglio consigliarvi la lettura di questo libro, intitolato “La Giusta Misura” scritto da Peter Uffelmann e Tobias von der Recke e uscito qualche anno fa.

“Quante sono le cose di cui non ho bisogno!”. Lo sosteneva Socrate, ma l’idea è ancora attuale e condivisa dagli autori di questo libro, che invitano a riflettere sul “troppo”, a fermarsi e riformulare i propri bisogni e le proprie aspettative. Quando la limitazione diventa un bene? E come la si può attingere dal mare di capacità e possibilità di cui oggi disponiamo? Come fare ordine nella nostra vita, sia interiore che esteriore? Come trovare il giusto equilibrio tra adattamento e autonomia nei rapporti interpersonali? Dalla loro personale ricerca della “giusta misura”, gli autori ricavano e propongono numerosi stimoli, tecniche utili e possibili orientamenti da seguire, e dimostrano come una vita “misurata” possa essere ricca di passione.

TI AUGURO LA GIUSTA MISURA

Chi segretamente

desidera e pretende

senza misura

sarà sicuramente deluso,

non raggiungerà la felicità.

Per questo ti auguro la giusta misura,

ne hai bisogno per quasi tutto ciò che fai,

se non vuoi che il tuo progetto

fallisca fin dall’inizio.

Non devi eccedere così smisuratamente

nemmeno nell’ambizione.

Puoi conservare un residuo di dovere

anche per il giorno successivo.

Qualsiasi eccesso danneggia

non solo la sana azione,

ma anche le pause spensierate.

L’importante è non perdere la misura.

Tutt’altra cosa è quando si ama,

ci è concesso dimenticare

di spostare il metro con delicatezza:

la dimensione dell’amore non può essere misurata.

Elli Michler