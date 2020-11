Una pianta utilizzata nella medicina tradizionale cinese si è evoluta per diventare meno visibile agli esseri umani. E’ questo il risultato di una recente ricerca condotta dal Kunming Institute of Botany (Accademia cinese delle scienze) e dall’Università di Exeter.

Gli scienziati hanno scoperto che le piante di Fritillaria Delavayi, che vivono sui pendii rocciosi delle montagne cinesi Hengduan, sono maggiormente mimetizzate con l’ambiente circostante nelle aree in cui vengono raccolte frequentemente.

Ciò suggerisce che gli esseri umani stanno “guidando” l’evoluzione di questa specie, in nuovi colori, perché le piante meglio mimetizzate hanno una maggiore possibilità di sopravvivenza.

“È straordinario vedere come gli esseri umani possano avere un impatto così diretto e drammatico sulla colorazione degli organismi selvatici, non solo sulla loro sopravvivenza ma sulla loro stessa evoluzione”, ha affermato il professor Martin Stevens del team di ricerca. “Molte piante sembrano usare il camuffamento per nascondersi dagli erbivori che potrebbero mangiarle, ma qui vediamo l’evoluzione del camuffamento in risposta agli esseri umani. È possibile che gli esseri umani abbiano guidato l’evoluzione delle strategie difensive in altre specie vegetali, ma sorprendentemente poche ricerche lo hanno esaminato”.

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno misurato quanto le piante di diverse popolazioni corrispondessero al loro ambiente montano e quanto fossero facili da raccogliere, e hanno parlato con la popolazione locale per stimare la quantità di raccolta avvenuta in ciascuna località. Hanno scoperto che il livello di mimetizzazione nelle piante era correlato ai livelli di raccolta. In un esperimento al computer, anche le piante più mimetizzate hanno impiegato più tempo per essere rilevate dalle persone.

La Fritillaria Delavayi è un’erba perenne che ha foglie di colore variabile dal grigio al marrone al verde e produce un singolo fiore all’anno dopo il quinto anno. Il bulbo della specie fritillaria è stato utilizzato nella medicina cinese da più di 2.000 anni e negli ultimi anni i prezzi elevati hanno portato a un aumento del raccolto.

“Come altre piante mimetizzate che abbiamo studiato, pensavamo che l’evoluzione del camuffamento di questa fritillaria fosse stata guidata da erbivori, ma non abbiamo trovato animali”, ha detto il dottor Yang Niu, del Kunming Institute of Botany. “Poi abbiamo capito che la ragione potesse essere quella degli umani. L’attuale stato di biodiversità sulla terra è modellato sia dalla natura che da noi stessi “.

