di Beppe Grillo – Eccoci qui, stiamo attraversando un periodo davvero difficile, siamo dinnanzi ad un evento globale, un evento che ci fa capire come siamo tutti collegati, come solo una singola città sperduta in un angolo del mondo possa influenzare l’intero pianeta.

Ma possiamo anche capire che lo stesso vale per le rivoluzioni, per le scoperte, per i cambiamenti. Ogni settimana proprio qui riassumiamo quello che ci ha più colpito, le scoperte che ci hanno fatto sobbalzare, quelle che a breve sconvolgeranno positivamente il mondo, dandogli lo scossa che gli serve.

Ed infatti abbiamo iniziato con la notizia di una nuova via per trattare le patologie tumorali, chiamata “il proiettile magico”. Ecco di cosa si tratta.

Abbiamo poi parlato della pelle artificiale sviluppata da un team di ricercatori per consentire ai robot di provare dolore. Questo potrebbe portare i robot a mostrare e provare empatia per noi esseri umani. Ecco il video e i possibili sviluppi.

Poi ci siamo occupati di un problema poco noto, il business delle colonnine elettriche. Si paga tanto, devi scappare di corsa e non si ha nessun servizio. Ecco, il quadro attuale, leggete qui!

É arrivata la notizia che la Svezia sta testando la sua moneta virtuale. Una vera e propria valuta elettronica nazionale lanciata dalla banca centrale svedese che utilizza la tecnologia blockchain. Ecco cosa sta succedendo.

Poi Google ha lanciato uno strumento per capire quali immagini sono dei fake e quali no. Ecco come funziona.

Godetevi “Guardians of Life”, un corto con Joaquin Phoenix che lancia un messaggio chiaro: in questo momento storico, i guardiani della nostra terra sono i popoli indigeni, che rischiano la propria vita in nome del nostro pianeta. Se non lo avete visto, guardatelo!

Ed un’altra notizia allarmante in ambito ambientale: la metà delle spiagge del mondo potrebbe scomparire entro il 2100. Ecco il recente studio.

Ci siamo occupati anche della resistenza agli antibiotici. Una nuova scoperta ci da finalmente un’alternativa. Leggete qui.

Abbiamo concluso questa settimana pubblicando la sintesi del report Keep It On, dell’associazione Access Now, che si batte per un internet gratuito e libero per tutti. In questo rapporto Access Now rivela che i governi di tutto il mondo bloccano sempre di più l’accesso ad Internet, spesso per reprimere il dissenso, ancor di più durante le proteste o le elezioni. Ecco i dati allarmanti.

Come sempre vi auguro una piacevole domenica e vi lascio con questo scritto di Albert Einstein:

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi.

La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura.

È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.

Chi supera la crisi supera se stesso senza essere ‘Superato’.

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e da più valore ai problemi che alle soluzioni.

La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza.

L’inconveniente delle persone e delle Nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie d’uscita.

Senza la crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia.

Senza crisi non c’è merito.

È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lieve brezze.

Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi è esaltare il conformismo, invece, lavoriamo duro.

Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa,

che è la tragedia di non voler lottare per superarla.”