di Beppe Grillo – Ed eccoci ad una nuova settimana del blog. Siamo tutti concentrati sulla pandemia in atto, e anche sul Blog abbiamo parlato principalmente del virus COVID-19.

Così abbiamo messo sul tavolo tutti i dati sulle morti da Coronavirus. Ecco cosa c’è da sapere e come si manifesta e la sua evoluzione.

Fabio Massimo Parenti, ormai firma stabile del Blog, ha fatto per noi una interessante analisi sulla situazione attuale e sul futuro che verrà: Cina e Italia, un destino condiviso. Leggete e condividete!

Poi abbiamo parlato di come tutto potrebbe essere iniziato. David Quammen, autore del libro Spillover, pensa che sia stata l’attività umana a scatenarla.

Ci siamo concentrati alla grande sfida attuale: trovare un vaccino per il Coronavirus. Una volta scoperto, la prossima sfida sarà sicuramente la produzione e la distribuzione in tutto il mondo. Ecco la scoperta di un team di ricerca che ha il potenziale per migliorare drasticamente l’accesso globale ai vaccini e ad altri medicinali biologici. Leggete qui!

In questo momento stiamo anche riscoprendo le cose importanti delle vita. Tutti ci stiamo domandando cosa è veramente importante. Così abbiamo ripescato dall’archivio del Blog questo articolo con il corto, intitolato appunto Happiness, di Steve Cutts. Guardatelo e riflettiamo sugli aspetti più crudeli della nostra società.

Abbiamo anche riportato la condanna agli allevatori Amadori. Ecco quello che è successo.

Abbiamo concluso con due interessanti articoli, uno di Carlos Moreno, su come il nostro stile di vita può farci uscire dalla crisi che stiamo vivendo con il Coronavirus; e un altro di Marilyn Waring sul lavoro non pagato che il Pil non considera…ma che conta eccome!

Come sempre buona domenica a voi tutti.

B.