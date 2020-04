di Beppe Grillo – Eccoci arrivati come ogni domenica all’appuntamento con la Settimana del Blog. Rivediamo insieme tutti gli articoli che hanno suscitato più dibattito negli ultimi sette giorni.

Ho aperto la settimana con un messaggio importante per tutti voi: l’unica soluzione a questa crisi che ci vede coinvolti è il Reddito Universale. Se non ora, quando?

E poi una notizia in ambito tecnologico, che fa sembrare il futuro non troppo distante. Un team di scienziati dell’Università della California ha sviluppato un algoritmo in grado di elaborare le onde cerebrali e riportare il significato in frasi di senso compiuto. Leggete qui.

L’organizzazione no profit Animal Equality ha lanciato una campagna mondiale e una petizione che invita le Nazioni Unite a chiudere immediatamente i wet market di tutto il mondo. I wet market prendono il loro nome in parte dal sangue e dall’acqua che bagnano i pavimenti delle bancarelle con i resti di animali brutalmente uccisi sul posto per i clienti che considerano quella carne “fresca”. Cosa aspettiamo?

E poi una notizia che dona speranza alla vita marina che abbiamo portato al disastro. Se i governi lavorassero insieme per affrontare le minacce degli ecosistemi marini terrestri, i mari potrebbero riprendersi in soli 30 anni. Ecco lo studio pubblicato su Nature.

Emanuele Isonio della redazione di Valori.it ha redatto un interessantissimo report sull’economia circolare, per far ripartire il tessuto industriale rispettando l’ambiente. Leggete qui.

Ed ancora abbiamo parlato con Danilo Della Valle di Europa. Questa Unione Europea sembra sempre più un elefante che si muove in un negozio di cristalli di Boemia, goffo ed impacciato e con poche “soluzioni” per uscirne fuori indenne. La soluzione purtroppo è invisibile agli occhi….leggete qui.

E’ uscito in questa settimana anche il nuovo numero del Magazine del Blog, con gli articoli più letti di Marzo. Se non lo avete ancora scaricato, potete farlo qui.

Buona lettura e buona domenica.

B.