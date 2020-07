di Beppe Grillo – La 120esima settimana del Blog si è aperta con una notizia che è arrivata dal mondo della musica. I re indiscussi del triphop, i Massive Attack, hanno pubblicato “Eutopia”, un Ep audiovisivo composto da 3 tracce presentate attraverso videoclip disponibili su YouTube. In questi 3 brani il gruppo di Bristol tratta di cambiamento climatico, paradisi fiscali e reddito universale. Ecco il video che tratta il tema del reddito universale. Buona visione.

Ed ancora musica con la storia di Daryl Davis, musicista afroamericano che si è infiltrato nel Ku Klux Klan. Negli anni è riuscito a far abbandonare la setta a 200 adepti, con una semplice frase: “Bisogna stabilire il dialogo. Se due nemici parlano, non stanno più combattendo” . Ecco la sua storia.

300.000 miliardi è il patrimonio totale mondiale di ricchi e abbienti. Circa 80.000 sono invece le multinazionali con profitti complessivi annuali di quasi 10.000 miliardi. Se una piccolissima parte di questo denaro venisse offerto, o meglio restituito, anche in cambio di sgravi fiscali, per un RedditoUniversale? Ecco lo studio di Saverio Pipitone con numeri alla mano. Leggete e condividete.

Abbiamo spesso trattato di etica ed intelligenza artificiale e di come i due mondi siano molte volte su binari diversi. Una nuova ricerca ha trovato un mezzo matematico per sorvegliare la propensione dei sistemi di Intelligenza Artificiale a fare scelte commerciali non etiche, potenzialmente molto costose e dannose. Un team di esperti ha sviluppato un filtro etico per l’intelligenza artificiale. Ecco di cosa si tratta.à

Il veicolo elettrico non è un mero mezzo di sostituzione dei veicoli con motore endotermico, bensì una piattaforma tecnologica di interscambio di energia e di informazioni che consente di fare meno km a parità di produttività personale. Ecco la seconda parte del l’approfondimento sulla mobilità elettrica.