Se doveste investire i vostri risparmi a chi vi affidereste, tra un economista, un’astrologa e una bambina di 4 anni? Sembra una barzelletta ma non lo è! Ecco l’esperimento dello scienziato Richard Wiseman.

Le più grandi piattaforme di video e social media cinesi, tra cui TikTok, hanno annunciato che sanzioneranno gli utenti che sprecano cibo nei loro video. Ecco quello che sta succedendo.

Siamo tornati a parlare di cannabis. La legalizzazione della marijuana riduce notevolmente i profitti dei cartelli messicani. Questi sono i dati di un recente studio americano.

E sempre siamo rimasti sul tema con questa interessante nuova ricerca: un nuovo studio offre alcune delle prime prove valide che mostrano come il cannabidiolo (CBD), un composto chiave nella cannabis, aumenti il ​​flusso sanguigno cerebrale nelle regioni di elaborazione della memoria del cervello come l’ippocampo, una zona associata con la memoria e l’emozione. Leggete qui.

Per più di 500 anni i popoli dell’Amazzonia hanno affrontato invasioni, la perdita dei territori, discriminazioni etniche e socioeconomiche. Con la Pandemia la situazione si è ulteriormente esasperata. Ecco quello che sta succedendo.

Ed ancora un interessante report di Katherine Eban, giornalista investigativa americana, specializzata nei farmaci. Quello che ha scoperto su alcuni farmaci equivalenti è pazzesco. Leggete qui.

Entro il 2030, fino a 800 milioni di posti di lavoro potrebbero essere completamente sostituiti dalle macchine, ma le prospettive sono tutt’altro che cupe. Piuttosto che eliminare i lavori, la tecnologia dovrebbe portare a nuovi posti di lavoro nel prossimo decennio, ma sopratutto li migliorerà. Ecco i risultati di un recente studio.

E come sempre abbiamo affrontato il tema dell’ambiente, nello specifico del mare, della vita oceanica, e di come molte cose che diamo per scontate non lo siano. Per continuare a beneficiare dell’abbondanza che offre la vita oceanica, i pesci, i coralli e i gamberi di oggi devono essere in grado di generare i pesci, i gamberi e i coralli di domani. Per farlo, devono fare moltissimo sesso! La loro vita sessuale fa bene al nostro benessere. Ecco perché!

È sorprendente che lo scienziato irlandese John Tyndall, nato il 2 agosto 1820, non sia molto conosciuto. Se oggi sappiamo cosa sia l’Effetto Serra lo dobbiamo a lui. Conoscete la sua storia?

“Sarebbe ingenuo credere che ci sia plastica ovunque ma non dentro di noi”. Un team di ricercatori ha sviluppato una tecnica per rilevare i livelli di microplastiche nei tessuti e negli organi umani. Leggete qui!

Lo studioso britannico Thomas Paine, considerato uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti d’America, fu una delle prime persone a sostenere quello che oggi chiamiamo reddito di base universale. Ecco il suo pensiero, totalmente rivoluzionario.

Ed ancora sulle truffe alimentari. Sono infinite le truffe che si celano dietro il settore degli alimenti, ma le nuove tecnologie di test e tracciabilità rapida possono aiutare a ribaltare la situazione sulla criminalità alimentare. Ecco in che modo.

Abbiamo concluso la settimana con un’analisi sulla stupidità umana. Einstein diceva: “Solo due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.” Leggete qui.

