di Beppe Grillo – Come ogni domenica eccoci arrivati all’appuntamento con la settimana del blog, esattamente la numero 128; rivediamo insieme gli articoli che hanno suscitato più dibattito.

Torquato Cardilli è tornato a scrivere per il Blog, stavolta la sua analisi è riguardo il referendum sul taglio dei parlamentari. Il ritorno dei dinosauri?

Ed ancora un nuovo interessante articolo del nostro Saverio Pipitone, riguardo la storia di Ewa Zarska, giornalista polacca, che nel corso della sua carriera si è occupata principalmente di pedofilia. Il 16 aprile 2020 alle 22, nell’abitazione di Lodz, Ewa è stata trovata morta impiccata a 45 anni. Leggete qui.

Questa settimana sono intervenuto durante la conferenza stampa sulla decarbonizzazione del paese. E’ avvenuta una svolta storica! Le famiglie e le imprese potranno attivarsi per produrre e autoconsumare energia prodotta da impianti a fonte Rinnovabile. Ecco come!

Questo invece è il mio intervento durante la diretta streaming: La vera rivoluzione è cambiare visione!

“Vivere” una serie di esperienze nel mondo virtuale, cambia inconsciamente il nostro comportamento e il modo di pensare nella vita reale. Questo effetto è chiamato Effetto Proteo. Ecco di cosa si tratta.

Ed ancora una notizia in ambito scientifico: un team di ricercatori ha sviluppato un biomateriale stampato in 3D che cambia forma in risposta a determinati stimoli, e ritorna alla forma originale in risposta ad altri. L’innovazione potrebbe contribuire a ridurre gli sprechi nell’industria della moda, tra i maggiori inquinatori del pianeta. Ecco l’innovazione.

Ecco una domanda che tutti dovremmo porci: cos’è andato storto? Aldilà della pandemia, intendo con la nostra vita civile. Come siamo arrivati a questo momento politico polarizzato e rancoroso? Leggete la trascrizione di questo Ted di Michael Sandel

La settimana si è conclusa con la pubblicazione di questo video, che mi ha visto protagonista, se non lo avete visto, fatelo! Escoriazioni distorsive.

Vi auguro una felice domenica con questa massima di Marco Aurelio: Tutto ciò che sentiamo è un’opinione, non la realtà. Tutto ciò che vediamo è una prospettiva, non la verità.

L’Elevato