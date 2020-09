di Beppe Grillo – Settimana numero 129, come ogni domenica rivediamo insieme gli articoli che hanno suscitato più interesse:

La Commissione europea ha deciso di autorizzare l’ECI-UBI, l’Iniziativa dei Cittadini Europei per l’introduzione di un reddito di base incondizionato negli Stati membri dell’Europa. L’iniziativa prevede la raccolta di almeno 1 milione di firme (qui online) da parte di cittadini europei che risiedono nei diversi stati membri. La raccolta delle firme si concluderà il 24 settembre 2021. Votate qui!

Bruno Lombardi fa un’analisi sul costo dell’energia delle colonnine per le auto elettriche. Se si va a ricaricare l’auto elettrica presso una colonnina in ambito pubblico si usufruisce di un “servizio” e non di una “fornitura”. Ma in che cosa consiste questo “servizio” e quanto costa?

In occasione del 400° anniversario del viaggio della storica Mayflower, la Mayflower 2.0 è salpata da Plymouth, in Inghilterra. E’ una nave completamente autonoma, dotata di intelligenza artificiale e con un sistema di propulsione elettrica ibrida a energia solare. Ecco il video!

Rilevando sottili differenze nel modo in cui i malati di Alzheimer usano il linguaggio, i ricercatori dello Stevens Institute of Technology hanno sviluppato un sistema di intelligenza artificiale che promette di diagnosticare con precisione l’Alzheimer senza la necessità di costose tac, risonanze o altri costosi test diagnostici. Ecco l’innovazione.

Il WWF ha pubblicato un nuovo rapporto intitolato Towards an EU Wellbeing Economy – a fairer, more sustainable Europe post Covid-19 in cui chiede all’Unione Europea di far tesoro dalle lezioni della crisi adottando un approccio di “Wellbeing Economy” , un’economia al servizio delle persone e dell’ambiente, piuttosto che perseguire la crescita economica attraverso indicatori definiti in modo restrittivo come il prodotto interno lordo. E’ questa la strada da percorrere.

Ed ancora Alzheimer: un team di ricercatori ha rilevato nell’occhio una proteina precedentemente ritenuta un efficace biomarcatore ematico di malattie neurodegenerative. Leggete qui.

L’ho sempre sostenuto e ripetuto: noi italiani abbiamo le menti più eccellenti del pianeta! E in ogni angolo di mondo, dietro alle più importanti scoperte c’è un italiano! Un team di ricercatori del MIT capitanati dal Professor Benedetto Marelli, hanno progettato un sensore alimentare simile al velcro, realizzato con una serie di microaghi di seta, che perfora gli imballaggi di plastica per analizzare il cibo, alla ricerca di segni di deterioramento e contaminazione batterica. Ecco l’innovazione!

Ieri, sulla spiaggia di Marina di Bibbona, ho trovato una pietra pomice… l’ho firmata e messa in vendita su eBay! Serve a pulire, a grattare, a smerigliare il cervello della stupidità umana. Il costo è di 1000 euro al pezzo, meno non posso fare! Smerigliatevi, pulitevi, grattatevi l’anima, con la pietra filosofale smerigliatrice dell’Elevato!

