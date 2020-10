di Beppe Grillo – Settimana numero 130. Come ogni domenica rivediamo insieme le notizie e gli approfondimenti che abbiamo pubblicato sul Blog.

Quale è il passo in avanti che resta da fare al nostro paese per non perdere il treno della democrazia diretta? Leggete questo interessante articolo di Clara Egger & Raul Magni-Berton, autori del libro “IC: le Référendum d’initiative citoyenne expliqué à tous. Au cœur de la démocratie directe”,a breve in italiano su questo Blog.

Se qualcuno vi chiede: “Cos’è l’acqua?” e voi rispondete, “pioggia, oceano, lago, fiume, liquidi, ecc”. Potreste addirittura capire la sacra essenzialità dell’acqua e dire che l’acqua è vita. Ma se vi chiedessi, invece, “Chi è l’acqua?” Allo stesso modo con cui vi potrei chiedere “Chi è tua nonna?” , “Chi è tua sorella?”, cosa rispondereste? Leggete questo illuminante contributo di Kelsey Leonard della tribù Cahuilla.

La proposta di legge della nostra Barbara Guidolin vuole promuovere e migliorare la qualità di vita delle persone affette da demenza con conseguenti positivi benefici anche per i loro familiari. Ecco in che modo. Leggete e condividete!

Ed ancora Alzheimer. Un team di ricercatori ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale che promette di diagnosticare con precisione l’Alzheimer senza la necessità di costose tac, semplicemente attraverso il modo in cui si parla. Leggete qui!

Nel 2035, il primo aereo passeggeri al mondo a emissioni zero potrebbe prendere il volo! Ecco il progetto dell’Airbus.

Le città saranno in grado di funzionare, essere vitali e in grado di sostenere le loro popolazioni solo ristabilendo il contatto con il mondo naturale. Ecco la Treetopia.

Abbiamo concluso la settimana con una innovazione che arriva dall’Australia. I ricercatori della RMIT University in Australia hanno sviluppato un metodo per trasformare i mozziconi di sigaretta in mattoni.

Lo ricorderemo ogni settimana per un anno, fino al termine per la raccolta di 1 milione di firme. È partita la petizione per chiedere all’Europa l’introduzione di un RedditoUniversale per gli stati membri. Leggete, firmate e condividete!

