di Beppe Grillo – Siamo arrivati alla 131esima settimana del Blog. Come ogni domenica rivediamo insieme gli articoli e le notizie di questi ultimi 7 giorni. Eccole qui!

Torquato Cardilli è tornato a scrivere per il Blog, con una domanda ben precisa a tutti i lettori: Perché tutti aspettano il prossimo disastro?

Questa settimana è stato assegnato l premio Nobel per la Medicina 2020 ad Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice “per la loro scoperta del virus che causa l’epatite C”. Tutti i dettagli qui.

Una notizia che arriva dalla Svezia: Felix, il più importante marchio alimentare svedese, ha inaugurato il The Climate Store, un negozio in cui i prezzi dei prodotti sono valutati in base al loro impatto sul clima: più sono le emissioni di anidride carbonica, maggiore è il prezzo. Leggete qui.

Abbiamo proseguito con una innovazione nell’ambito dell’economia circolare: iricercatori della RMIT University in Australia hanno sviluppato un metodo per trasformare i mozziconi di sigaretta in mattoni.

Ed ancora una innovazione che pensa sempre alla salvaguardia dell’ambiente. Le microplastiche emesse dagli pneumatici dei veicoli sono un problema di inquinamento crescente. Per questo alcuni studenti universitari hanno ideato un sistema che raccoglie queste particelle. Ecco l’innovazione.

Quasi tutti i giornali e telegiornali seguono la strategia del minimo sforzo – minimo rischio – massima audience. Ecco perchè, leggete qui! La Nuova Zelanda assegna una parte dei finanziamenti per la ricerca per mezzo di una “lotteria”. I progetti sono sottoposti a una prima scrematura riguardo ai requisiti minimi di qualità e validità scientifica e, tra quelli che li superano, quelli da finanziare sono scelti tramite un’estrazione a sorte. Un’eresia? Assolutamente no, leggete qui.

Come ogni domenica vi ricordo della petizione per chiedere all’Europa l’introduzione di un RedditoUniversale per gli stati membri. Leggete, firmate e condividete!

Avete scaricato il Magazine del Blog? Se non lo avete ancora fatto ecco l’ultimo numero con gli articoli più letti di Settembre.

Buona domenica dall’Elevato!