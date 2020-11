di Beppe Grillo – Come ogni domenica eccoci arrivati alla Settimana del Blog, esattamente la numero 135. Rivediamo insieme gli approfondimenti e le notizie di questi ultimi 7 giorni:

E’ tornato a scrivere di mobilità il nostro Fabio Pressi, con un focus su quello che sarà la prossima mobilità. Come si trasformerà il nostro modo di spostarci e quello delle merci?

Ed ancora una interessante analisi di Christophe Clavé sull’impoverimento del lessico che porta con sè inevitabilmente un appiattimento del pensiero critico. Leggete questa preziosa analisi.

Ogni secondo un camion della spazzatura di tessuti viene messo in discarica o incenerito. L’industria globale dell’abbigliamento e delle calzature rappresenta circa l’8% delle emissioni mondiali di gas serra. Ora, un team di ricerca ha ideato un nuovo sistema di riciclaggio che trasforma i vecchi indumenti in nuovi. Ecco il video.

Pochi giorni fa è stato pubblicato uno studio che ci dà alcune risposte incoraggianti a due delle domande ricorrenti durante questa pandemia: le IgG prodotte dall’organismo contro SARS-CoV-2 ci proteggono da una re-infezione? E per quanto tempo?

Ed ancora una notizia in ambito medico. Uno scienziato ungherese ha ideato un rivoluzionario trattamento di modifica genetica che potrebbe curare un tipo di cecità che colpisce circa 1 bambino su 4.000. Ecco in che modo, leggete qui!

I bambini vedono il mondo in modo diverso dagli adulti, ma le politiche di pianificazione urbanistica raramente ne tengono conto. Ascoltare i bambini e valorizzare le loro esperienze può aiutarci ad avere un approccio più fantasioso allo spazio urbano. Quando lo facciamo, abbiamo l’opportunità di migliorare gli spazi pubblici per tutti. Leggete qui.

La maggior parte delle politiche pensate per la crisi climatica ignorano il contesto sociale, infrastrutturale e quello delle scelte individuali. Ecco perché i principi urbanistici dovrebbero essere integrati nella politica climatica.

Ed ancora una notizia che arriva dalla Cina: Qualche giorno fa a Shanghai l’edificio della scuola elementare Lagena Primary School si è spostato, camminando su gambe robotiche. L’edificio, di 5 piani e di 85 anni, è stato completamente sollevato da terra e spostato in una nuova posizione per evitare la demolizione e per preservarne la sua storia. Ecco il video dell’impresa straordinaria!

Vi saluto con questo estratto dal libro “La Fisica di Feynman” di Richard Feynman: Non possiamo definire nulla con assoluta precisione. Se proviamo a farlo, ci coglie quella paralisi di pensiero che è tipica dei filosofi […] in cui uno dice all’altro: “Non sai di cosa stai parlando” e l’altro risponde: “Che cosa intendi per “sapere”? Che cosa intendi per “parlare”? Che cosa intendi per “Cosa”?

