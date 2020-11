di Beppe Grillo – Settimana numero 137. Come ogni domenica eccoci arrivati all’appuntamento con gli articoli di questi ultimi 7 giorni. Rivediamoli insieme:

Prima dell’avvento dei social media la nostra esposizione sociale era principalmente verso la famiglia, gli amici, i parenti, i vicini, i compagni di classe etc… Abbiamo sempre conosciuto persone che non la pensavano come noi, ma andare d’accordo con loro era normale, parte dell’accordo. Ora quelle voci diverse sono diventate più distanti: “gli altri” che amiamo odiare sui social media. Matrix è già qui.

L’importazione di milioni di tonnellate di cereali e carne ogni anno mina gli obiettivi del Green Deal: ecco perchè dobbiamo promuovere la sostenibilità globale!

Le città dovrebbero avere un approccio più responsabile ed ecologico all’illuminazione urbana. Come siamo arrivati al punto in cui, se un paesaggio urbano non è abbagliante, deve essere inquietante, persino minaccioso? Dove è finita la notte?

Il Covid-19 influenzerà la nostra prossima generazione? Ecco i risultati di un recente studio.

L’essiccazione dell’urina potrebbe dare il via a una seconda rivoluzione nel modo in cui gestiamo le acque reflue. Se implementata in tutto il mondo, l’urina riciclata potrebbe sostituire quasi un quarto di tutto il fertilizzante azotato sintetico utilizzato in agricoltura. Ecco l’ultima innovazione di un team di ricerca.

Un team di scienziati ha recentemente svelato una nuova ricerca sulle “finestre intelligenti”, che non solo cambiano colore automaticamente se riscaldate dalla luce solare per mantenere freschi gli edifici, ma si trasformano anche in pannelli solari. Ecco l’innovazione.

“Quanta foresta hai mangiato, usato o indossato oggi?” È il titolo del nuovo Report del WWF che fa luce sui collegamenti nascosti tra la perdita impressionante di foreste e i nostri gesti quotidiani. Leggete qui.

Come sempre vi ricordo di firmare l’Iniziativa dei Cittadini Europei per l’introduzione di un reddito di base incondizionato negli Stati membri dell’Europa. Fatelo, passate parola e condividete!

Ed inoltre, se non lo avete ancora visto, guardate questo documentario di Daniel Häni e Enno Schmidt sul reddito di base universale. In questo film, un gruppo di autorevoli economisti sostiene una visione del tutto nuova che riguarda il reddito: il reddito come diritto civile e non soltanto come conseguenza del lavoro che si fa. Gli autori trattano l’argomento dal punto di vista della sua sostenibilità economica, ma anche da un punto di vista culturale, psicologico e filosofico.

Buona visione e buona domenica.

B.