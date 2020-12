di Beppe Grillo – Come ogni domenica eccoci arrivati alla settimana del Blog, la numero 139. Rivediamo insieme gli articoli che hanno suscitato più dibattito in questi ultimi 7 giorni:

Innanzitutto è uscito il nuovo numero del Magazine del Blog, se non lo avete ancora scaricato, eccolo qui.

Un gruppo di sostenitori del reddito di base, UBI4ALL, ha deciso di scoprire cosa succede quando le persone ricevono dei soldi incondizionatamente per un anno, ma questa volta l’esperimento è diverso, si tratta di una vera e propria lotteria. Si vincono 800 euro al mese per un anno. Leggete qui!

«Un famoso scienziato durante una conferenza parlò di come la Terra orbiti attorno al Sole e di come il Sole, a sua volta, compia un’ampia rivoluzione attorno al centro di un immenso aggregato di stelle noto come la nostra galassia. Al termine della conferenza, una piccola vecchia signora si alzò in piedi e disse: “Quel che lei ha raccontato sono tutte frottole. Il mondo, in realtà, è un disco piatto che poggia sul dorso di una gigantesca tartaruga.” Lo scienziato si lasciò sfuggire un sorriso di superiorità prima di rispondere: “E su cosa poggia la tartaruga?” “Lei è molto intelligente, giovanotto” disse la vecchia signora. “Ma ogni tartaruga poggia su un’altra tartaruga!”»

In questo aneddoto di Stephen Hawking è concentrato il pensiero di molti terrapiattisti dell’energia! Ecco perché, in questa analisi di Paolo Ermani.

E poi abbiamo parlato di Natalità e Parità di genere: come varia la fertilità in Europa? Quali sono le differenze da un paese all’altro? Sapete che è nei paesi in cui le donne lavorano di più che hanno più figli? Ecco il motivo.

I social network sono da sempre un diario che memorizza il modo in cui i cittadini vivono momenti storici. Nel caso della pandemia, sono serviti da valvola di sfogo per milioni di utenti che li hanno utilizzati per condividere le loro preoccupazioni di fronte a una situazione così drammatica e incerta. Sulla base di ciò, alcuni studiosi del MIT e dell’Università di Harvard hanno analizzato le conversazioni che sono state pubblicate durante questi mesi per scoprire come è stata influenzata la salute mentale degli utenti. Ecco i risultati dello studio.

Il commercio elettronico è insostenibile come avviene oggi, porta ad acquistare oggetti di cui non abbiamo bisogno. Con la facilità di un click si riempie un carrello virtuale stracolmo di prodotti che molte volte si restituiranno. Quanto è l’impatto ambientale dello shopping online?

Un team di ricercatori ha ideato una tecnologia dotata di Intelligenza Artificiale che permette a una persona non vedente di correre senza alcuna assistenza. È questa la tecnologia che amo! Ecco il video.

Dopo la traduzione in inglese, cinese e giapponese del mio articolo sul Reddito di Base Universale, non poteva mancare la versione in genovese! L’è arivou u mumentu!

Ed infine un messaggio per tutti voi. Se non lo avete ancora letto, eccolo qui: La Mes è finita.

Buona domenica dall’Elevato.