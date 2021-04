di Beppe Grillo – Settimana #156. Come ogni domenica rivediamo insieme gli articoli che hanno suscitato più dibattito durante questi ultimi 7 giorni:

Abbiamo iniziato con un video tratto dal mio archivio, esattamente di 30 anni fa. Ecco la transizione ecologica spiegata in 3 minuti.

2700 anni fa i Fenici navigavano dal Medio oriente in tutto il Mediterraneo con navi agili, biodegradabili e intelligenti. Intelligenti naturalmente. Con equipaggi intelligenti. Intelligenti naturalmente. Ogni tanto una nave fenicia si perdeva. Naturalmente. Ma il mondo dei Fenici non restava paralizzato. Naturalmente. Né il bacino del Mediterraneo. Né l’emisfero Nord. Né il globo terraqueo. La Nave-Piramide Ever Given incagliata? Naturalmente.

Se molti pensavano che il duo Trump-Pompeo fosse pericoloso, che dire di Biden-Blinken? Ecco l’ultimo articolo del nostro Fabio Massimo Parenti.

C’è Renzo, pensionato che mette a disposizione il proprio terreno e anche alloggio e macchinari agricoli, chiedendo in cambio solo parte del raccolto. C’è Gemma, coltivatrice diretta che voleva far crescere la propria attività, ma non aveva le possibilità economiche per farlo. O Monica, impiegata di banca, che cercava qualcuno per far rivivere un suo terreno ormai incolto ma al quale suo nonno era molto affezionato. Insomma c’è chi ha bisogno di un terreno e chi invece vuole donarlo affinché riviva. Come fare incontrarli? Ecco la piattaforma che fa rivivere i terreni incolti.

Ed ancora un interessante articolo di Saverio Pipitone che racconta la grande distribuzione organizzata attraverso le opere dell’artista Banksy. Leggete qui.

Dove una volta si trovavano i veicoli, oggi si possono trovare funghi. I parcheggi sotterranei inutilizzati intorno alla capitale francese sono stati trasformati in coltivazioni di funghi biologici, grazie a una società chiamata Cycloponics del giovane imprenditore 27enne Champagnat. Ecco il progetto.

Il regista Rudy Gnutti, autore del lungometraggio In The Same Boat, traccia una sua analisi sul mondo che verrà: Che tipo di futuro per i nipoti di Keynes?

Il 24 Marzo 2021, a 95 anni dalla nascita di Dario Fo, la Fondazione Fo Rame ha lanciato la campagna “UN (vero) MUSEO PER DARIO FO E FRANCA RAME” con l’obbiettivo di coinvolgere il mondo della cultura e l’opinione pubblica per sottolineare l’importanza di mantenere la parola data cinque anni fa a Dario Fo dal Ministro della Cultura Franceschini. Tutte le informazioni qui.

E’ uscito l’ultimo numero del Magazine del Blog con gli articoli più letti di Marzo. Se non lo avete ancora scaricato, potete farlo attraverso questo link.

Buona Pasqua, di serenità e rinascita per voi e le vostre famiglie.

