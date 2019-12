di Beppe Grillo – Anche questa settimana giunge alla fine. Abbiamo iniziato con una notizia davvero entusiasmante: Sanna Marin, 34 anni, di Helsinki, sarà il primo ministro finlandese, la più giovane di sempre al mondo, e dirigerà una coalizione di centrosinistra di cinque partiti, tutti guidati da donne.

Rimanendo nel mondo femminile, ci siamo occupati di come i prezzi siano molto diversi per i prodotti destinati al gentil sesso. Infatti rasoi, saponi e magliette hanno prezzi aumentati rispetto a quelli maschili. Perché? Leggete qui.

Questa settimana abbiamo inaugurato una nuova sezione all’interno del blog, ovvero quella del traffico in tempo reale. Potete trovarla qui: http://www.beppegrillo.it/traffico-in-tempo-reale/ Il servizio è a cura di QMap, una eccellenza italiana che, attraverso una piattaforma proprietaria, dedicata alla viabilità, porta su web e mobile, mappe e traffico stradale. Non esiste solo Google, le alternative ci sono e sono pazzesche. Quando utilizziamo mappe online siamo così sicuri dei dati che vengono estratti? Qmap si differenzia da tutti proprio per questo. Leggete qui!

Poi mi sono occupato di sondaggi politici e di come vengono realizzati. Quali sono le principali agenzie di sondaggi politici e chi c’è dietro? Ecco cosa ho scoperto.

Siamo arrivati poi alla quinta puntata di AutostradeStory. In molti sapevano dei privilegi costruiti dai Benetton negli anni ma nessuno ha mai mosso un dito. Leggete e condividete queste informazioni!

Ci siamo occupati ti capitalismo insieme al sociologo svizzero Jean Ziegler, questa è l’intervista di Angelo Ferrari. Leggete qui.

Come sempre abbiamo parlato di inquinamento e di plastica, soprattutto di quella negli oceani. L’inquinamento marino della plastica costa al mondo miliardi di dollari all’anno. Ecco il primo studio sull’impatto economico e sociale della plastica in mare.

In Messico è nata la prima comunità del mondo stampata in 3D. Per ora sono state costruite le prime due case, ma presto il progetto sarà completato. Le costruzioni saranno donate a persone che vivono in condizioni di estrema povertà. Guardate il video!

Ho ricevuto una lettera molto speciale per un tema a me molto caro, riguarda la costruzione dell’ospedale pediatrico di Padova. Ecco chi mi ha scritto e perchè. Leggete qui.

Abbiamo concluso occupandoci di città e della qualità dell’aria. Sfortunatamente l’inquinamento atmosferico causa oltre 7 milioni di decessi ogni anno. La situazione è davvero allarmante. Non abbiamo molte volte i dati per capire cosa succede davvero, ma una startup fa proprio questo, mappa l’aria delle città. Ecco come.

Buona domenica dall’Elevato!