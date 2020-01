di Beppe Grillo – Ed eccoci alla settimana del Blog, una settimana intensa e impegnativa che ci ha visto iniziare con il problema delle api. Einstein affermava che senza api l’uomo sopravviverebbe non più di quattro anni. Sfortunatamente questi piccoli insetti non se la stanno passando molto bene a causa dell’uomo. Ma in Olanda, ci stanno provando con un’idea davvero innovativa. Guardate il video.

Ho poi voluto condividere con voi un pensiero di Eugen Berthold Friedrich Brecht sul peggiore degli analfabeti. L’analfabeta Politico.

Abbiamo continuato con un interessante quesito di Jeff Dekofsky: La matematica è un’invenzione o una scoperta? Una costruzione artificiale o una verità universale? Voi cosa ne pensate?

Ho voluto raccontarvi anche la storia di Angelo Caccavale e di come stia combattendo la povertà in Vietnam. Leggete questa incredibile avventura.

Fabio Pressi ci ha poi raccontato quali saranno le scoperte che ci riserverà uno dei più importanti festival dell’innovazione: il Consumer Electronics Show. Le novità che presto arriveranno sul mercato sono incredibili. Al rientro dal suo viaggio da Las Vegas, ci parlerà delle innovazioni più pazzesche.

Mi ha davvero colpito il curioso esperimento di Ron Srigley. Il professore ha chiesto ai suoi studenti di spegnere il cellulare per 10 giorni. Ecco cosa è successo.

E poi la lettera di Ilaria. Il suo papà è morto sul lavoro. Quello che chiede è giustizia. Leggete cosa mi ha scritto.

Le città sono fatte per l’uomo? Me lo chiedo spesso perché alcune cose stonano proprio. Avete visto che molte volte le panchine nei parchi o nelle piazze sono spesso distanti dalle altre panchine? Ciò significa zero socialità. Alcune città stanno però progettando spazzi fatti per stare insieme. Ecco di cosa si tratta.

Ho ricevuto un’altra lettera, stavolta da una ragazza che soffre di una particolare patologia. Così rara che ha bisogno di cure costanti e particolari. Questa non è solo la sua storia, ma la storia di come alcune volte sia davvero difficile ottenere l’unica cosa che ti fa rimanere in vita. Leggete qui.

Ed inifine uno sguardo oltre i nostri confini. Rafa Sienda ci spiega aspetti nascosti degli scontri di Honk Kong e come forse ci siano altri fini. Secondi fini. Leggete qui.

Come sempre buona domenica dall’Elevato!