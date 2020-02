di Beppe Grillo – Ed eccoci alla 99esima settimana del Blog, iniziata con la particolare notizia dell’arrivo di nuove strisce pedonali a led a Roma. Dopo la sperimentazione avvenuta di fronte alla stazione della metro A di Anagnina, ci sarà la diffusione in altre zone.

Sempre parlando di capitali, ci siamo occupati di Parigi e del suo progetto di diventare la prima “città dei 15 minuti”. Cosa vuol dire? Leggete qui.

Tenendo gli occhi ancora puntati sull’emergenza coronavirus, è arrivata la bella notizia di un nuovo strumento economico, capaci di identificare i virus in pochi minuti invece che giorni. Ecco la scoperta di un team di scienziati.

Abbiamo parlato di alcuni ricercatori che hanno sviluppato un processo per trasformare qualsiasi fonte di carbonio in polvere di grafene. Questo significherebbe trasformare la spazzatura in materiale utile. Ecco la scoperta.

Abbiamo anche riportato la notizia di un particolare attacco a Google Maps. L’artista tedesco Simon Weckert ha trasportato lungo la città di Berlino 99 smartphone su di un carretto generando un ingorgo “virtuale” su Google Maps. Guardate questo video.

Sempre nell’ambito degli esperimenti sociali, il magnate della moda giapponese Yusaku Maezawa, sta donando 9 milioni di dollari a 1000 dei suoi seguaci su Twitter, scelti a caso. Leggete cosa è successo.

Poi abbiamo parlato della possibilità della corrente del Nord Atlantico di fermarsi. La natura ci sta dando un ulteriore segnale. Leggete qui!

Tra le incredibile scoperte di cui abbiamo parlato non possiamo non menzionare lo sviluppo della prima molecola in grado di assorbire energia dall’intero spettro visibile della luce e trasformarla in idrogeno. Ecco come!

Abbiamo anche parlato del primo volo commerciale al mondo totalmente elettrico ad aver superato i test di prova. A breve voleranno solo aerei elettrici?

Infine abbiamo parlato delle Fake-Mask. Le conoscete? Sono maschere in silicone iperrealistiche che stanno mettendo in seria difficoltà i sistemi di sicurezza in tutto il mondo. Guardate questo video!

Buona domenica!

L’Elevato