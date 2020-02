L’azienda inglese Dyson ha brevettato un paio di cuffie wireless con un purificatore d’aria integrato.

L’aria che entra nelle cuffie passa attraverso un filtro, e la girante, con una velocità di rotazione di circa 12.000 giri al minuto, genera un flusso di aria pulita. Quest’aria pulita esce attraverso un arco che collega le cuffie alla parte anteriore, formando una maschera davanti al viso dell’utente.



Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, 9 persone su 10 in tutto il mondo respirano aria inquinata. L’OMS riconosce che l’inquinamento atmosferico è un fattore di rischio critico per le malattie non trasmissibili, poiché si stima che causi un quarto (24%) di tutte le morti per malattie cardiache, il 25% di decessi per ictus, 43% dei decessi per polmonite ostruttiva cronica e 29% dei decessi per cancro ai polmoni.

Attualmente le cuffie che purificano l’aria sono solo un brevetto ma visto il crescente problema, presto potremmo trovarle in commercio, anche in visione del costante impegno della casa inglese nella produzione di purificatori d’aria, già attualmente in commercio, che purificano automaticamente l’aria di casa e rimuovono il 99,95% dei gas, degli allergeni e delle particelle inquinanti.