“Le demenze e l’incidenza dell’emergenza Covid-19: scenari attuali e prospettive future”.

E’ il titolo del webinar che si terrà lunedì 30 novembre, a partire dalle 19, sulla Pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle Senato.

Durante l’incontro, organizzato dalla senatrice del MoVimento 5 Stelle Barbara Guidolin, componente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama, si confronteranno la ceo di Alzheimer’s Disease International, Paola Barbino, la presidente della Sidem Amalia Cecilia Bruni, lo scrittore Flavio Pagano, il segretario generale della Federazione Alzheimer Italia Mario Possenti e il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.

“La mia esperienza professionale come operatrice socio sanitaria – spiega Guidolin – in un nucleo Alzheimer ha guidato molto del mio lavoro in Senato. Per questo ho presentato un disegno di legge sulle demenze che mira a migliorare la qualità e l’appropriatezza degli interventi assistenziali e un altro che invece mira a dare a maggiore riconoscimento e ad una figura connotata da una forte funzione sociale: gli Oss. Parliamo di circa 200 mila persone che devono vedere riconosciuti tutti i loro diritti. Professionisti che si sono spesi in modo incredibile in questa emergenza Covid-19 e che vanno tutelati in tutti i modi possibili. Su questo ci confronteremo e apriremo un dibattito ampio”.