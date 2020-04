Secondo un nuovo rapporto di BloombergNEF (BNEF) il calo dei costi di produzione dell’idrogeno da energia rinnovabile potrebbe offrire una grande opportunità per la riduzione delle emissioni, compensando fino a un terzo delle emissioni globali di gas serra prodotte dai combustibili fossili e dall’industria entro il 2050.

Nel rapporto “Hydrogen Economy Outlook” si stima che l’idrogeno rinnovabile potrebbe essere prodotto per un valore compreso tra 0,8 e 1,6 dollari al chilogrammo nella maggior parte del mondo entro i prossimi tre decenni, un costo approssimativamente equivalente ai prezzi odierni del gas naturale in Brasile, Cina, India, Germania e Scandinavia.

Ma per raggiungere questo prezzo, sarebbero necessari circa 150 miliardi di dollari di sussidi nei prossimi 10 anni per aumentare la tecnologia e costruire le necessarie infrastrutture di approvvigionamento, insieme al coordinamento delle politiche congiunte tra i governi e a nuovi quadri per gli investimenti privati.

Allo stato attuale, tuttavia, il sostegno politico all’economia dell’idrogeno è “insufficiente”.

“L’idrogeno è promettente e potente perché può essere utilizzato per molte cose”, ha detto Kobad Bhavnagri, responsabile della decarbonizzazione industriale della BNEF. “L’energia rinnovabile ha spianato la strada all’elettricità senza carbonio. Ma per raggiungere gli obiettivi di emissioni nette a zero, dobbiamo andare oltre l’elettricità e disporre di combustibili privi di carbonio. Questo è il ruolo dell’idrogeno”.

L’idrogeno è una molecola a combustione pulita che può essere usata come sostituto del carbone, del petrolio e del gas in una grande varietà di applicazioni. Ci sono diversi mezzi per produrre il gas, e la stragrande maggioranza dell’idrogeno in uso oggi è prodotta utilizzando combustibili fossili. Al contrario, l’idrogeno verde prodotto attraverso l’elettrolisi con l’utilizzo di energia elettrica rinnovabile è una soluzione di decarbonizzazione per i settori meno suscettibili di elettrificazione, come il trasporto pesante, la produzione di acciaio e il riscaldamento degli edifici.

Per raggiungere gli obiettivi di emissioni nette a zero, dobbiamo andare oltre l’elettricità e disporre di combustibili privi di carbonio. Questo è il ruolo dell’idrogeno.

Ma mentre le infrastrutture per la produzione di idrogeno rinnovabile rimangono relativamente scarse in molte parti del mondo, i costi di produzione dell’idrogeno pulito stanno diminuendo, in gran parte a causa del calo dei costi degli elettrolizzatori utilizzati nel processo e del costo in calo dell’energia rinnovabile, osserva BNEF.

Il rapporto osserva che il costo dell’idrogeno rinnovabile in Cina, India ed Europa occidentale, una volta considerato lo stoccaggio e le infrastrutture dei gasdotti, potrebbe scendere a circa $2/kg ($15 per milione di unità termiche – MMBtu) entro il 2030 e a $1/kg ($7,4/MMBtu) entro il 2050.

Ma nonostante il calo dei costi, i prezzi del carbonio e le politiche sulle emissioni saranno essenziali per guidarne l’uso, dato che l’idrogeno rimarrà probabilmente una forma di energia più costosa per un certo periodo di tempo in virtù della sua produzione.

Inoltre, la bassa densità dell’idrogeno lo rende molto più difficile da immagazzinare rispetto ai combustibili fossili. Per questo motivo, il BNEF osserva che potrebbero essere necessari circa 637 miliardi di dollari per le infrastrutture di stoccaggio per consentire all’idrogeno verde di sostituire e fornire lo stesso livello di sicurezza energetica del gas naturale.

“I governi di tutto il mondo spendono attualmente più del doppio di quello che spendono ogni anno per i sussidi al consumo di combustibili fossili”, ha aggiunto Bhavnagri