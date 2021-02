Scienziati dell’Andalusian Research Institute in Data Science and Computational Intelligence o DaSCI (Università di Granada), sottolineano la necessità di dati unificati, accessibili e aperti nello sviluppo di progetti per affrontare molte delle sfide degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il team dei ricercatori ha condotto uno studio per analizzare come l’ingegneria e le soluzioni tecnologiche fortemente legate all’intelligenza artificiale (AI) possano contribuire positivamente ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) fissati dalle Nazioni Unite (ONU).

Per proteggere il pianeta e garantire prosperità a tutte le persone, le Nazioni Unite hanno stabilito questi 17 SDG come parte dell’Agenda 2030, che costituiscono un cambio di paradigma per aziende e governi nella progettazione di nuovi modelli di business e politiche pubbliche basate sulla sostenibilità. I governi, il settore privato e la società civile svolgono tutti un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi.

Il progetto, intitolato “Engineering as a Facilitator of SDGs: Artificial intelligence and disruptive digital technologies”, è iniziato a marzo 2020, concentrandosi in particolare sullo studio dell’IA e delle tecnologie digitali e su come queste potrebbero essere applicate per ulteriori progressi verso i 17 SDGs.

Il lavoro fornisce approfondimenti sulle tre dimensioni che caratterizzano la sostenibilità: economica (compresi i diversi ambiti della vita e dello sviluppo economico e tecnologico); il sociale (compreso lo sviluppo sociale e l’uguaglianza); e l’ambiente (comprese le risorse e l’ambiente).

Una delle conclusioni è che i dati costituiscono l’elemento comune su cui si basano l’IA e le tecnologie digitali. E’ importante quindi sottolineare la necessità di dati unificati, accessibili e aperti, poiché ciò supporta lo sviluppo di progetti che possano affrontare molte delle sfide globali. I governi e le aziende devono convergere verso questo obiettivo generando e condividendo dati che consentano loro di assumere con successo progetti e soluzioni per affrontare gli SDG.

I ricercatori sottolineano che è imperativo rafforzare i legami tra scienza e ingegneria, industria e governi, per rafforzare il dialogo ed espandere le diverse strade verso il raggiungimento di dati di alta qualità.

“Gli SDG fissano obiettivi da raggiungere a livello globale, ma non tutti i paesi e le regioni del mondo sono attualmente nella stessa posizione in questa corsa per raggiungerli. Quindi l’applicazione dell’IA e delle tecnologie digitali deve ovviamente essere adattata alla situazione di ogni paese e mirata agli obiettivi di sviluppo sostenibile più urgenti “, spiegano gli autori.

Le tecnologie digitali stanno avanzando a un ritmo rapido, il che significa che è importante cercare modi alternativi per misurare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, modi che si adattino a questo ritmo accelerato di progresso e all’emergere di nuovi paradigmi digitali. Ciò è particolarmente importante dato l’attuale scenario mondiale causato dalla pandemia COVID-19, che ha indubbiamente avuto un impatto profondo su tutte le dimensioni degli SDG, ben oltre l’aspetto strettamente correlato alla salute.

L’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali sono strumenti fondamentali per la strada che dobbiamo percorrere durante questo decennio, poiché portiamo pesanti responsabilità morali ed etiche nei confronti del mondo di oggi. Lavorare verso i 17 SDG è sia una grande opportunità che una grande sfida.

A questo link lo studio completo (in spagnolo) scritto da un team di 16 autori, coordinati da Rosana Montes (UGR), Francisco Herrera (UGR e RAI), Javier Pérez de Vargas (RAI) e Rosario Marchena (Ferrovial).