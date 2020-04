Niente biglietti, tornelli, distributori automatici nelle stazioni dei treni, dei tram e degli autobus del Lussemburgo. Dal 3 Marzo Il Granducato è il primo paese al mondo ad offrire trasporti pubblici gratuiti a livello nazionale per tutti.

Il trasporto pubblico gratuito è entrato in vigore per ridurre la congestione del traffico e i connessi problemi di inquinamento (il Lussemburgo ha un rapporto di quasi 7 veicoli per ogni 10 abitanti, è al primo posto tra gli stati europei con più auto per abitante) ma la misura è stata applicata fondamentalmente per ridurre le disparità sociali esistenti nel paese. Nonostante il Lussemburgo abbia i salari più alti in Europa, le disuguaglianze economiche sono cresciute esponenzialmente negli ultimi anni. Secondo i dati ufficiali, il 13% della popolazione attiva e il 10% dei pensionati sono a rischio di povertà.

Al fine di alleviare questa situazione socioeconomica, il governo ha adottato alcune misure per ridurre il divario tra ricchi e poveri: aumentare il salario minimo e attuare il trasporto pubblico gratuito.

Già nel 2018, il governo di coalizione ha lanciato la sua promessa di attuare la mobilità sostenibile su tutto il territorio e finalmente, il 1 ° marzo, è entrata in vigore la normativa che offre il trasporto pubblico gratuito. In questo modo, sia i lussemburghesi, i quasi 200.000 lavoratori che vivono fuori dal Lussemburgo e gli oltre 1 milione di turisti all’anno che visitano questo stato non dovranno pagare per salire su autobus, tram o treni del paese.

Altri esempi notevoli e simili sono le misure adottate in città come Tallinn (Estonia) , Hasselt (Belgio) o Vienna (Austria), dove il trasporto pubblico è stato il pilastro per promuovere la mobilità sostenibile e l’ecologia urbana.

Importanti e coraggiosi esempi per tutte le città che stanno cercando di progettare l’era post-pandemia.