Un dispositivo che monitora le condizioni di salute del corpo usando il sudore di una persona è stato sviluppato dai ricercatori della Penn State e della Xiangtan University.

Sarà in grado di analizzare il sudore durante la giornata, quando facciamo esercizio fisico o quando sudiamo quotidianamente.

Nel sudore abbiamo molti biomarcatori come il pH e il glucosio, tutti ottimi indicatori per la progressione di malattie o la diagnostica precoce. Il dispositivo sarà applicato sulla pelle vicino alle ghiandole sudoripare. È costituito da una piccola fiala contenente più camere con una valvola idrofobica, idrorepellente. Il dispositivo ha un rivestimento idrofilo che attira l’acqua per una facile raccolta del sudore. Sarà di interesse per il settore sanitario, e in particolare per l’atletica, dove può essere utilizzato per monitorare le funzioni vitali o per regolare i livelli di esercizio per prestazioni ottimali.

I ricercatori stanno collaborando con la Penn State Hershey Medical School per il monitoraggio delle malattie.