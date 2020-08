di Joy Wolfram – Ogni cinque secondi qualcuno muore di cancro. Muoiono sempre più persone giovani. Oggi, noi ricercatori medici ci impegniamo affinché ogni paziente sia uno delle ultime persone ad andarsene. Il solo governo degli Stati Uniti ha speso oltre 100 miliardi per la ricerca sul cancro dagli anni ’70, con progressi limitati per quanto riguarda la sopravvivenza dei pazienti, specialmente per alcuni tipi di tumori molto aggressivi.

Abbiamo bisogno di cambiare strategia, perché, chiaramente, quello che abbiamo fatto finora non ha funzionato.

Quello che facciamo in medicina è mandare i vigili del fuoco, perché il cancro è come un grande incendio. E questi vigili del fuoco sono i farmaci contro il cancro. Ma li stiamo mandando fuori senza camion dei pompieri, senza scale e senza attrezzature di emergenza. E oltre il 99% di questi vigili del fuoco non arriva mai al fuoco. Oltre il 99% dei farmaci antitumorali non arriva mai al tumore perché mancano di mezzi di trasporto e strumenti per portarli nel luogo a cui mirano.

In fondo è davvero tutta una questione di posizione. Abbiamo bisogno di arrivare nella posizione giusta. Ma ci sono anche tantissime scoperte che aspettano solo di essere svelate. Le nanoparticelle, per esempio, potrebbero essere il nostro camion dei pompieri che stiamo cercando. Possiamo inserire farmaci antitumorali all’interno di nanoparticelle e le nanoparticelle possono fungere da trasporto e da attrezzature necessarie per arrivare al cuore del tumore.

Quindi cosa sono le nanoparticelle e cosa significa veramente essere di dimensioni nanometriche?

Ci sono molti diversi tipi di nanoparticelle realizzate con vari materiali, come nanoparticelle a base di metallo o nanoparticelle a base di grasso. Ma per illustrare davvero cosa significa essere di dimensioni nanometriche, ho preso una delle mie ciocche di capelli e l’ho posizionate al microscopio. Ora, i miei capelli hanno un diametro di circa 40.000 nanometri. Quindi questo significa che se prendiamo 400 delle nostre nanoparticelle e le impiliamo l’una sull’altra, otteniamo lo spessore di una singola ciocca di capelli. Semplice.

Ma come riescono queste nanoparticelle a trasportare farmaci contro il cancro?

I farmaci antitumorali senza nanoparticelle vengono rapidamente eliminati dal corpo attraverso i reni. Quindi è come l’acqua che passa attraverso un setaccio. E quindi non hanno davvero il tempo di raggiungere il tumore. Ma se mettiamo questi farmaci all’interno di nanoparticelle, non verranno lavati via dal corpo perché le nanoparticelle sono troppo grandi. E continueranno a circolare nel sangue, dando loro più tempo per trovare il tumore. Inoltre, le nanoparticelle possono proteggere i farmaci antitumorali dalla distruzione all’interno del corpo. Ci sono alcuni farmaci molto importanti ma sensibili che sono facilmente degradati dagli enzimi nel sangue. Le nanoparticelle possono anche avere una sorta di estensioni sulla superficie, che come minuscole mani con le dita, si aggrappano al tumore e si adattano esattamente su di esso.

Oggi, abbiamo più di 10 nanoparticelle clinicamente approvate per il cancro che vengono somministrate a pazienti in tutto il mondo. Tuttavia, abbiamo ancora pazienti che muoiono. Quindi quali sono le principali limitazioni che non riusciamo a superare?

Una sfida importante è il fegato, perché il fegato è il sistema di filtraggio del corpo e il fegato riconosce e distrugge oggetti estranei, come virus, batteri e anche le nanoparticelle. Le cellule immunitarie del fegato mangiano le nanoparticelle, impedendo loro di raggiungere il tumore.

Quindi una strategia futura per migliorare le nanoparticelle è quella di disarmare temporaneamente le cellule immunitarie nel fegato. Allora come disarmiamo queste cellule? Bene, abbiamo esaminato i farmaci che erano già stati clinicamente approvati per altre indicazioni per vedere se qualcuno di loro potesse impedire alle cellule immunitarie di mangiare le nanoparticelle. E inaspettatamente abbiamo scoperto che un farmaco contro la malaria di 70 anni fa, faceva il caso nostro.

Sono sfide come queste che ci aspettano nel futuro, ma credo che se continuiamo a lavorare su queste nanomedicine, saremo in grado di ridurre i danni agli organi sani, migliorare la qualità della vita e salvare i futuri pazienti.