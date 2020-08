La Banca mondiale ha pubblicato un rapporto intitolato Exploring Universal Basic Income: una guida alla navigazione di concetti, prove e pratiche.

Il Reddito di base Universale (UBI) sta emergendo come una delle questioni più dibattute al mondo in merito alle politiche di sviluppo e protezione sociale.

Ma quali sono le caratteristiche di un reddito di base? Cosa si intende ottenere? Come facciamo a sapere, e cosa non sappiamo, delle sue potenzialità? Cosa è necessario per introdurlo praticamente?

Attingendo da dati globali, letteratura e dati dell’indagine, il rapporto della Banca mondiale fornisce un quadro di insieme per chiarire meglio le diverse questioni al fine di aiutare a informare le scelte circa la sua adeguatezza e fattibilità in contesti diversi.

In particolare, il rapporto esamina come il reddito di base differisce o integra altri programmi di assistenza sociale in termini di obiettivi, copertura, incidenza, adeguatezza, incentivi, effetti sulla povertà e disuguaglianza, finanziamenti, economia politica e attuazione. Inoltre esamina le esperienze passate e attuali dei paesi che lo hanno realizzato.

A questo link è possibile scaricare il rapporto.