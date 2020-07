di Yang Hu – La pandemia Covid-19 e l’ascesa globale dei movimenti anti-razzismo, come Black Lives Matter, sono gli eventi più importanti che hanno definito il 2020. I due eventi non si sono sviluppati separatamente. L’impatto della pandemia è fortemente legato alle disuguaglianze razziali. Prove emergenti hanno già rivelato ampie disparità etniche nei tassi di mortalità Covid-19 in molti paesi occidentali.

Mentre l’economia mondiale precipita in un declino improvviso e senza precedenti, è giunto il momento di interrogarci su come l’impatto economico a cascata del Covid-19 sia tra i gruppi etnici. Le risposte esistenti alla pandemia spesso trascurano i gruppi di migranti in difficoltà, quindi è opportuno anche chiedersi se le disparità etniche nell’impatto economico del Covid-19 siano intersecate con lo status di migrante.

Nella mia nuova ricerca, ho analizzato i dati a livello nazionale del sondaggio Covid-19 della Understanding Society per confrontare il benessere economico di oltre 10.000 residenti nel Regno Unito prima e durante il blocco di Covid-19.

Le mie scoperte rivelano che il lockdown nel Regno Unito ha avuto un impatto economico sproporzionato su gruppi neri, asiatici e BAME (Black, Asian, and minority ethnic). Con il termine Bame si definiscono le persone che vivono nel Regno Unito e non sono bianche (35% dei londinesi fanno parte delle comunità Bame).

I Bame hanno avuto una probabilità 3 volte maggiore rispetto alle loro controparti bianche di perdere il lavoro durante il lockdown. Mentre il 10,1% dei primi ha perso il lavoro, solo il 3,3% dei secondi ha perso il lavoro.

I britannici avevano il 40% in meno di probabilità rispetto ai bianchi britannici di beneficiare della protezione dei dipendenti. Questi ultimi avevano una probabilità 5,7 volte maggiore di subire una perdita rispetto alla perdita di posti di lavoro, scesi a 2,2 volte per il primo.

Queste disparità nella partecipazione al mercato del lavoro si riflettono in modo simile nelle dinamiche del reddito delle persone. Le comunità Bame avevano una probabilità 1,3 volte maggiore di subire perdite di reddito a causa di COVID-19 rispetto ai bianchi nati nel Regno Unito.

Le disuguaglianze etniche si intersecano in modo analogo nelle esperienze delle persone riguardo le difficoltà finanziarie. Non c’è dubbio che la pandemia abbia messo a dura prova quasi tutti. Ma i Bame avevano una probabilità 2,3 volte maggiore di avere maggiori difficoltà di pagare le bollette rispetto ai britannici bianchi. Circa 1 persona su 5 nata nel Regno Unito ha ritenuto che la sua situazione finanziaria fosse peggiorata durante la pandemia, a differenza di 1 su 4 tra persone Bame.

Queste disparità sono ancora visibili dopo aver controllato le differenze nella vulnerabilità economica delle persone tra i gruppi etnici e migranti prima della pandemia. Ad esempio, ho tenuto conto del fatto che i gruppi Bame hanno maggiori probabilità di essere lavoratori autonomi e che i lavoratori autonomi tendevano a risentire più economicamente del blocco.

Le mie scoperte suggeriscono quindi che la pandemia crea nuove forme di disuguaglianze lungo le linee etniche e tra migranti e non migranti. Il benessere economico non conta solo a sé stante. Le avversità economiche sono anche note per minare la salute mentale e fisica delle persone , che sono indissolubilmente legate alle disparità etniche nei tassi di infezione e mortalità correlati a Covid-19.

Le mie scoperte documentano con molte prove l’ascesa del razzismo legato al Covid-19. Nel loro insieme, mostrano perché è urgente per i governi porre la giustizia razziale al centro delle risposte alla pandemia. Il razzismo le disuguaglianze etniche associate al Covid-19 possono probabilmente spaventare la vita delle persone e dividere le comunità per i decenni a venire. L’eccezionale avversità economica affrontata dai Bame durante il blocco del Covid-19 nel Regno Unito richiede azioni urgenti per proteggere i gruppi sociali all’intersezione di molteplici vulnerabilità.

Poiché molti paesi iniziano ad allentare le misure di blocco e riprendono le attività economiche, è anche fondamentale garantire un’equa ripresa economica dalla pandemia a lungo termine.

A questo link lo studio completo